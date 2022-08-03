共居公寓 VS服務式住宅 環境設定大不同

不過，由於居住的私人空間不大，面積由數十呎至約二百呎不等，而且室內還有其他租戶，故未必方便招待親友。不過，個別共居公寓列明歡迎租客帶同寵物入住，租金亦已包括寵物附加費，各位奴才們可與主子展開新同居生活。

共享設施 定期活動拓展人脈

共居公寓的租客還需與其他租戶共用包括茶水間/廚房、用餐間、淋浴間及衛生間、洗衣乾衣設備、花園陽台、天台、休憩空間等，如健身室、遊樂室、會所及閱讀室等設備。住客可以利用共享公寓的應用程式，查看相關設備的使用情況，並預約於指定時段使用設施。此外，個別公寓會不定時舉辦不同主題的活動供租客參與，以便他們可拓展人脈，活動訊息亦會透過程式發佈。

為照顧不同租客需要，公寓提供彈性租住計劃供選擇，租約由一個月起至一年不等，租金多數已包括水、電、煤氣及上網費用，個別共居公寓更如同酒店一樣，租金包括專人定期客房清潔服務。

租金包水電及定期清潔

提到租金，不少人可能會認為共居公寓的租金比租屋或酒店更低，這認知並非全對。可能個別共居公寓所收的租金會較相宜，但如以租住的面積計算，共居公寓的租金可能與酒店相若，甚至比酒店更高。不過，共居公寓仍受不少年輕人歡迎，因為除可以享受自由空間外，亦可藉著參與不同活動擴展人際及社交網絡，大家可資源共享，享受另一種生活模式。

單身貴族與家庭客 各有選擇

服務式住宅的面積會較大，設計上較適合家庭租住，除提供齊全的傢俱和電器，亦有齊爐具和廚具，加上室內設洗衣機，甚至連有乾衣機等，租客於室內煮食之餘，亦可洗衣乾衣，私隱度相對較高。服務式住宅亦提供定期清潔執房（每星期一至兩次）及禮賓服務，個別服務式住宅同樣設有泳池或健身室等設施讓租戶使用。

共居公寓所佔用的空間相對較細，只適單身貴族租住，而且大部分設備，甚至連浴室及洗手間都需與其他租戶共用，甚至所租住的可能只是一張床位，所以私隱度相對較低。至於要怎樣選擇，則要視乎租客的需要和預算而定。

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