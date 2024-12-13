共居集團再掃貨！夥利駿陳洪楷斥7351萬購太子道西全幢住宅 回報料逾10厘｜物業投資

第一太平戴維斯投資部表示，是次出售的物業的每個住宅單位平均售價約400至500萬元，實用呎價僅約5,300元，買家早前剛成功購入馬頭圍道96號全幢住宅物作為發展共居業務以及學生公寓之用，反映市場繼續追捧同類型物業。

第一太平戴維斯表示，太子道西206 - 208號住宅部分以現狀連租約出售，作價約7,351萬元，買家為Owl Square共居集團潘解頤、利駿集團(8360)主席陳洪楷及相關人士。物業1至14樓為住宅，配備升降機，是次售出共16個住宅單位，實用面積則總共約13,871方呎。

Owl Square共居集團創辦人潘解頤表示，是次購入共16個優質住宅單位，每個單位面積約874呎，方正實用，間隔分明，預期重新分隔及翻新後未來回報率可達10厘以上，繼續為集團增添新據點，為未來的住戶提供優質的生活態度。

陳洪楷年內牽頭購逾50伙住宅 涉資3億

利駿集團主席陳洪楷表示，今年內牽頭共購入約3億元住宅物業，超過50個住宅單位，包括柯士甸道108號、田灣登峰街、馬頭圍道96及太子道西206-208號。今年內第四度出手，是次購入的物業為私人投資，物業位於旺角東港鐵站旁，毗鄰加多利山傳統豪宅區、大型購物中心「MOKO」及帝京酒店，屬於區內當眼位置，交通非常便利。