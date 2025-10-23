其士集團慶祝成立55周年 「承」就傳奇共建美好明天

其士集團成立 55 周年，全賴員工及管理層團隊上下一心推動集團繼續建設美好城市。 其士集團主席郭海生（前排左三）及副主席周維正（前排右三）

其士集團於今年隆重慶祝成立55周年。集團由已故周亦卿博士於1970年創立，從成為東芝升降機及電扶梯的獨家代理開始，在瞬息萬變的環境中把握時代機遇，逐步發展成一家擁有多元化跨國業務、管理多達8,000人的企業。集團與城市發展同步前行，伴隨香港從製造業中心轉型為國際金融樞紐，業務範圍現涵蓋建築及機械工程、物業發展及營運、物業投資、保健護理投資、保險與投資等多個領域。集團亦積極回應社會發展趨勢，拓展包括銀髮族在內的新興市場，以創新方案滿足不同群體的需要。

其士集團主席郭海生表示，一切由1970年開始，創辦人、已故周亦卿博士帶領着十人團隊開展集團業務，一貫秉持共同建設更美好及可持續的未來。周博士堅信團 結與合作的力量，他倡導追求卓越、堅守誠信、關愛員工、促進可持續創新，以及維 持業務多元化等核心價值，引領我們數十載，並建立了集團的核心競爭優勢。這份企 業傳承，正是推動世代持續發展的堅實基石。 其士集團副主席周維正表示，藉着55周年誌慶的重要時刻，承諾將秉承先父周亦卿博士的遠見及創業精神，堅定地將企業潛能轉化為發展動力，如同55周年誌慶標誌般，象徵無限可能。集團將與時並進，積極應對香港社會不斷演進的需 求，充份發揮我們多元化業務布局、豐富國際經驗及創新科技應用的優勢，致力提供 更優質的服務，與社區共同成長，持續邁向璀璨未來。

專業基建工程推動城市發展其士集團積極參與香港城市建設，當中包括香港國際機場三跑道客運大樓及停機坪程、港珠澳大橋香港口岸-自動停車場、啟德體育園-升降機及電扶梯工程，以及本港多項海港及環保工程。集團的工程團隊秉持嚴謹的工程管理，致力為城市打造可持續 的發展基礎。 共築安居 引領樂齡新生活 其士集團自1984年起參與興建共11個「私人機構參建居屋計劃」項目，乃此計劃中最大的單一發展商，並於屋苑落成至今，由其士的物業管理團隊一直提供優質的管理服務，為居民創建美好居所，奠定與房屋發展的深厚淵源。歷經數十載耕耘，集團除參與市區重建項目外，更積極參與港府的重點社會項目——「簡約公屋」計劃，興建第一批共三個簡約公屋工程約 6,300個單位，以助緩解公營房屋供應壓力。其士工程團 隊以「全組裝合成」建築方案，配合機電裝備合成法，於牛頭角彩興路簡約公屋項目的第一座大樓 18 層高，由建造地基至完成上蓋工程，僅以17.5個月，創下香港高層建築最快興建紀錄，有助為超過六千個家庭提升生活質素。

其士集團除了興建簡約公屋外，其士物業管理團隊與聯營夥伴更有幸獲政府授予簡約公屋管理合約，負責管理四個改裝校舍項目，為此項重大的社會工程在基本物業管理上，更營運配套設施及提供一系列社會服務，提升居民的幸福感。 集團近年更涉足優質樂齡安居業務，打造「醫社合一」、融合「持續照顧退休社區」 概念的高端樂齡居所「曦蕓居」，為銀髮族提供一站式安老服務新體驗。 為緊扣城市發展與市民生活，集團一直秉持多元化發展策略，拓展全球策略性業務，同時確保業務組合穩健，以平衡風險，業務範圍廣泛且互帶協同效應，涵蓋城市生活多個範疇，更延展至企業及網絡方案、物流服務、休閒餐廳及酒吧等。為實現業務可持續增長，集團積極運用人工智能、物聯網與智能解決方案等先進科技推動創新，持續提升營運效率，為企業與社會創造長遠價值。培育人才 貢獻社會 與香港並肩前行 集團堅信教育與人才培訓是社會發展基石。多年來，為員工子女提供獎學金外，亦透過設立職業訓練局「其士集團獎學金」計劃，積極培育工程及建築領域的新生力量；同時推行學徒培訓計劃，並捐助高等教育機構，為行業儲備優秀人才。展望未來，集團將持續推動創新，與市民共築美好願景，相伴香港開創可持續發展的未來藍圖。