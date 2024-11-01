冀進一步減息 本月6新盤排隊登場 逾2000伙應市｜一手市況

一手市場繼續聚焦啟德，有大型新盤率先登場，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」於本周六(11月2日)展開首輪推售，當中招標發售10伙特色戶，並以價單先到先得形式發售58伙標準戶。

首輪價單形式推售58伙，包括2伙開放式，17伙一房，36伙兩房及3伙三房，實用面積由265至627方呎，折實價由442.3萬至1285.2萬元，折實呎價介乎16,691元至20,549元，折實平均呎價為18,505元。以折實價計，超過七成單位低於800萬元。

至於以招標形式推售10伙特色戶，包括2個高座天際特色單位、3個低座頂層特色單位以及5個低座平台特色單位，實用面積由267至1,275方呎。「DOUBLE COAST I」共涉361伙。

【天璽．天第 2 期提供 584 伙】

同區今年票王、新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期價單發售單位全數沽清，有見市場向隅客眾多，發展商加快推售新一期，最快有望11月展開銷售部署。