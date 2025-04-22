再加推118伙 最平314萬 SIERRA SEA傳收逾1.8萬票 超購近50倍

新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」是次加推單位集中於中高層，部分可享海景，整體仍屬原價加推。項目部署今日公布銷售安排，最快周六展開首輪銷售。他稱，關稅戰後市場情況已穩定，預期美國聯儲局會連環減息，有利供樓人士。

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」市場反應熱烈，昨日加推3號價單共118伙，維持最高折扣15%，折實價314.84萬元起，折實平均呎價11,498元，較上張2號價單10,888元高約5.6%。市場消息指，項目暫收逾1.8萬票，以目前推出3張價單共356伙計算，超額認購近50倍。

新地代理執行董事陳漢麟指，項目3號價單涵蓋15伙一房、67伙兩房及36伙三房，實用面積301至700方呎。扣除最高折扣15%後，單位折實價314.84萬至838.27萬元，折實呎價10,237至12,702元。入場單位為Aqua Avenue第3座1樓G室一房，實用面積302方呎，一房間隔，折實價314.84萬元，折實呎價約10,425元。他續稱，復活節假期港人外遊，但項目反應仍然熱烈，開放示範單位以來累錄逾4萬參觀人次。客源方面，新界區佔三分之二，九龍及港島區共佔三分之一。

滙都累售突破千伙 現餘24伙待售

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」於復活節長假共錄18宗成交，集團執行董事關堡林稱，昨日錄得4宗交投，包括第1座12樓A10室兩房特色戶，實用面積426方呎，以500.08萬元售出，呎價11,739元。「滙都」迄今累沽1,001伙，目前僅餘24伙可供出售。