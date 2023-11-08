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地產
2023-11-08 04:29:49
日報

再試水溫｜暫超額逾4倍 NOVO LAND「雙11」賣186伙

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NOVOLAND 雷霆 陳漢麟

雷霆(左)稱，「NOVO LAND」第2A期第三輪銷售將於周五下午2時截票；右為陳漢麟。(李睿哲攝)

樓市「減辣」後，多個一手新盤隨即推售，惟銷情較為慢熱。新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期昨原價加推5號價單共117伙，並同步敲定周六、即「雙11」當日進行第三輪發售186伙，當中154伙價單推售，折實價335.5萬元起，折實平均呎價13,541元，再試水溫。

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新地副董事總經理雷霆表示，項目截至周一累收逾800票，以價單推售154伙計算，超額認購逾4倍，將於周五下午2時截票。

該154伙包括10伙開放式、26伙一房、72伙兩房及46伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價12,345至14,990元。入場單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎開放式戶，折實價335.49萬元，折實呎價14,096元。

新地代理總經理陳漢麟稱，5號價單折實價341.61萬至914.68萬元，折實呎價12,913至15,143元，折實平均呎價13,896元。

項目第三輪推售設A組及B組兩個時段發售，每組買家只可購買1伙一房；A組買家須購1伙至4伙，當中最少購1伙三房或1伙開放式單位；或須購入2至4伙；B組買家則可購1伙至4伙。

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