再試水溫｜暫超額逾4倍 NOVO LAND「雙11」賣186伙

樓市「減辣」後，多個一手新盤隨即推售，惟銷情較為慢熱。新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期昨原價加推5號價單共117伙，並同步敲定周六、即「雙11」當日進行第三輪發售186伙，當中154伙價單推售，折實價335.5萬元起，折實平均呎價13,541元，再試水溫。
新地副董事總經理雷霆表示，項目截至周一累收逾800票，以價單推售154伙計算，超額認購逾4倍，將於周五下午2時截票。
該154伙包括10伙開放式、26伙一房、72伙兩房及46伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價12,345至14,990元。入場單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎開放式戶，折實價335.49萬元，折實呎價14,096元。
新地代理總經理陳漢麟稱，5號價單折實價341.61萬至914.68萬元，折實呎價12,913至15,143元，折實平均呎價13,896元。
項目第三輪推售設A組及B組兩個時段發售，每組買家只可購買1伙一房；A組買家須購1伙至4伙，當中最少購1伙三房或1伙開放式單位；或須購入2至4伙；B組買家則可購1伙至4伙。
恒地西洋菜北街新盤命名「曉柏峰」涉492伙
恒基地產(012)長沙灣西洋菜北街456號項目命名為「曉柏峰」(THE PADDINGTON)，將加入本月一手戰團。恒基物業營業(一)部總經理林達民稱，最快明日上載售樓說明書，周內開放2個示範單位及公布首張價單，首批料涉約100伙，最快下周開售。該盤設2座住宅大樓，提供492伙，主打一房及兩房，預計入伙日期為2025年9月底，樓花期長約23個月。
萬科香港3盤推「專才」優惠 可獲3.8萬元折扣
萬科香港董事總經理周銘禧表示，為配合政府推出「高端人才通行證計劃」的搶人才措施，旗下長沙灣「連方I」、西營盤「15 Western Street」及何文田「VAU Residence」新增「專才升級置業優惠」，符合條件的買家可獲得額外3.8萬元售價折扣。