冷風續吹｜市建局觀塘裕民坊商業項目流標 上月僅獲新地1份標書

繼上月政府赤柱豪宅地皮流標收場後，市區重建局觀塘市中心重建計劃最後兩期商業項目亦淪為同一命運。市建局董事會今日(2日)公布，收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目。
該項目於上月11日截標，當時僅接獲新鴻基地產(016)一份標書。市建局董事會設立的招標遴選小組，經詳細審議觀塘市中心第四及第五發展區標書的入標價後，向董事會建議不接納有關標書。市建局董事會認同招標遴選小組的建議，決定收回項目。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，最主要現時商業樓宇空置率維持較高水平，令商業項目前景未有因恢復中港通關而立即復甦；而甲級寫字樓樓面的新供應仍持續增加，若非位於最核心的商業區如中環、尖沙咀等，市場對寫字樓的消化速度放慢。
他指出，過去一年樓市受新冠疫情影響，發展商銷售住宅速度較緩慢，令資金回籠時間亦延長。此外，他認為是次入標的發展商手上已有多個項目發展中，包括西九藝術廣場大樓項目、高鐵西九龍站上蓋商業發展項目，可能導致出價難以滿足市建局的目標價錢。
去年底邀19間發展商競投
項目屬近年規模最大商業盤之一，地盤面積約27.55萬方呎，落成後預計最高總樓面面積約216.6萬方呎，商場佔約70萬方呎，其他可作辦公室、酒店或其他用途。去年9月截收24份發展意向書，包括恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、信和置業(083)等，該局同年11月邀請19間發展商及財團入標競投。市場對項目估值介乎約87億至130億元，每方呎樓面地價約4,000元至6,000元，較去年9月招收意向時的151億至259億元，大幅調低最多近五成。
是次市建局因應市況引入「浮動規劃參數安排」，容許中標發展商在總樓面面積保持不變前提下，靈活調配寫字樓、酒店及商業樓面，當中商業樓面面積不可少於約69萬方呎，亦可以選擇棄建酒店。
入標競投財團市值不少於251億
據市場消息指，項目競投發展商將以一口價定勝負，未設有分成及分紅要求。至於市建局為有意競投的發展商設入標資格，除規定競投財團需符合合資格的建築經驗外，其資產淨值或市值需不少於251億元；而項目落成後，市建局將會保留約11萬方呎的寫字樓樓面及50個寫字樓車位。
唯一入標的發展商新地近年積極拓展東九龍商業版圖，最新與載通國際(062)合作的觀塘巧明街綜合商業項目「The Millennity」已落成，總樓面約65萬方呎，其基座10層為大型商場，商場佔地約50萬方呎，規模與apm相若。
翻查資料，上月10日赤柱環角道豪宅官地，因地價標金未達到政府所定的底價，故不接納所接獲的4份標書。該地皮估值介乎52.8億至96億元，每方呎樓面地價約1.1萬至2萬元，較政府於去年9月公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大削最多近56%。