冷風續吹｜市建局觀塘裕民坊商業項目流標 上月僅獲新地1份標書

繼上月政府赤柱豪宅地皮流標收場後，市區重建局觀塘市中心重建計劃最後兩期商業項目亦淪為同一命運。市建局董事會今日(2日)公布，收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目。

該項目於上月11日截標，當時僅接獲新鴻基地產(016)一份標書。市建局董事會設立的招標遴選小組，經詳細審議觀塘市中心第四及第五發展區標書的入標價後，向董事會建議不接納有關標書。市建局董事會認同招標遴選小組的建議，決定收回項目。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，最主要現時商業樓宇空置率維持較高水平，令商業項目前景未有因恢復中港通關而立即復甦；而甲級寫字樓樓面的新供應仍持續增加，若非位於最核心的商業區如中環、尖沙咀等，市場對寫字樓的消化速度放慢。

他指出，過去一年樓市受新冠疫情影響，發展商銷售住宅速度較緩慢，令資金回籠時間亦延長。此外，他認為是次入標的發展商手上已有多個項目發展中，包括西九藝術廣場大樓項目、高鐵西九龍站上蓋商業發展項目，可能導致出價難以滿足市建局的目標價錢。