冷風續吹｜觀塘商地僅接1標書

政府赤柱豪宅地皮於周二流標收場後，市區重建局觀塘市中心重建計劃最後兩期商業項目昨日截標，最終僅接獲1份標書，確認入標者為區內「大地主」新鴻基地產(016)。分析認為，反應慘淡與商業氛圍、項目發展成本高有關，更不排除有流標風險。

去年邀19發展商入標

項目屬近年規模最大商業盤之一，地盤總建築面積近220萬方呎，商場佔約70萬方呎，其他可作辦公室、酒店或其他用途。去年9月截收24份發展意向書，包括恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、信和置業(083)等，該局同年11月邀請19間發展商及財團入標競投。市場對項目估值介乎約87億至130億元，每方呎樓面地價約4,000元至6,000元，較去年9月招收意向時的151億至259億元，大幅調低最多近五成。市建局因應市況引入「浮動規劃參數安排」，容許中標發展商在總樓面面積保持不變前提下，靈活調配寫字樓、酒店及商業樓面，當中商業樓面面積不可少於約69萬方呎，亦可以選擇棄建酒店。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，接獲標書愈少，流標風險愈高，但過往西九藝術廣場大樓亦試過1份標書亦批出，而新地在區內擁多個商業項目，相信可發揮協同效應。他指，中港雖已通關，惟商業市場需較長時間復甦，未來5至6年新增商用樓面多達1,100萬方呎，市場恐難消化，目前個別地區空置率仍處雙位數水平；加上市建局屬自負盈虧機構，其項目發展成本較政府官地高，發展商或「計唔掂數」而未有入標。

新地近年積極拓展東九龍商業版圖，最新與載通國際(062)合作的觀塘巧明街綜合商業項目「The Millennity」已落成，總樓面約65萬方呎，其基座10層為大型商場，商場佔地約50萬方呎，規模與apm相若。

陳茂波：不會賤賣土地

財政司長陳茂波指，樓市調整期內，地價會跌得較樓價快，重申沒有「高地價政策」，但不會賤賣土地，亦不會因為今年赤字較大，而特別心急不必要地調整地價來推地。