凱和山今開售70伙 現場氣氛熱鬧 路勁：不排除短期內加推 有提價空間｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」今日(16日)晚上7時公開發售70伙，包括4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積介乎291至586方呎，折實樓價由約248萬至約565萬元，折實呎價介乎7,998元至9,943元，折實平均呎價9,175元。據記者現場所見，大批準買家到達售樓處，預計超過150組買家，氣氛熾熱。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目首度開放兩個連家具示範單位予公眾參觀，過去周末兩日(14及15日)合共錄逾5,300人次參觀，當中不乏市場投資者及換樓家庭客。顏景鳳稱，對今日的銷售情況有信心，預告不排除短期內加推，單位價格將有上調空間。她續稱，近期利好消息不斷，《施政報告》中放寬按揭成數，加上當前利率的下降，預計到2025年利率將持續走低，將使「買平過租」的情況重臨，有助市民入市。
此外，今輪推出的單位以「Chill勁價」策略吸引市場投資者的關注，相信會有不少投資者及換樓客戶積極入市。
「凱和山」今晚發售的70伙，最低售價單位為第5座2樓J室，實用面積291方呎，開放式間隔，折後樓價約248萬元，折後呎價約8,522元。最低呎價單位為第3座2樓B室，實用面積471方呎，兩房間隔，折後樓價約376.7萬元，折後呎價7,998元。
至於一房入場單位為第3座1樓K室，實用面積384方呎，折後樓價約318.8萬元，折後呎價8,302元。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。