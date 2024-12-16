凱和山今開售70伙 現場氣氛熱鬧 路勁：不排除短期內加推 有提價空間｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」今日(16日)晚上7時公開發售70伙，包括4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積介乎291至586方呎，折實樓價由約248萬至約565萬元，折實呎價介乎7,998元至9,943元，折實平均呎價9,175元。據記者現場所見，大批準買家到達售樓處，預計超過150組買家，氣氛熾熱。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目首度開放兩個連家具示範單位予公眾參觀，過去周末兩日(14及15日)合共錄逾5,300人次參觀，當中不乏市場投資者及換樓家庭客。顏景鳳稱，對今日的銷售情況有信心，預告不排除短期內加推，單位價格將有上調空間。她續稱，近期利好消息不斷，《施政報告》中放寬按揭成數，加上當前利率的下降，預計到2025年利率將持續走低，將使「買平過租」的情況重臨，有助市民入市。