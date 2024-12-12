凱和山全新384呎一房及499呎兩房連家具示範單位同時睇(多圖)｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」為配合現樓銷售攻擊，增設兩個第3座全新連家具的示範單位，包括10樓J室一房，實用面384方呎；以及10樓F室兩房，實用面積499方呎予公眾參觀。
第3座10樓J室一房 設計以「摩卡慕斯」為主題
「凱和山」第3座10樓J室，一房間隔，實用面積384方呎。附合項目的多元開則適合不同年齡及買家的特性，單位布置以2025年度代表色Mocha Mousse 「摩卡慕斯」為主題，糅合溫暖的棕色調配合大量木製及雲石家具，以一系列深淺不一的朱古力和咖啡色家品點綴各空間，融合內在的精緻和自然的優雅，配以部分金色擺設，凸顯充滿品味格調的時尚生活。
長方形客廳寬約2.8米，長約7米，連接22方呎玻璃趟門露台，加上層與層之間的高度最高可達3.15米，大大提升室內採光度，空間感十足。睡房寬約2.4米，長約3.05米，空間寬敞可靈活設計寐區設置。房間景觀更與客廳同向，欣賞周邊翠綠山巒，以及低密度建築的優美景觀。
⇊凱和山示範單位｜第3座10樓J室一房⇊
第3座10樓F室兩房 營造高貴愜意「凱洋風」生活
「凱和山」第3座10樓F室，兩房間隔，實用面積約499方呎。單位以高貴米綠色系為主要色調，選用大量木製家具，配搭深淺不一的米白色家品連貫各空間，配以跳脫富活力的墨綠色作點綴，加上以金屬藝術擺設及水晶燈，營造輕奢的高雅時尚生活空間。
長型客飯廳長約6米，寬約2.8米，加上屬開放式廚房設計，可放置四人餐枱，同時靈活擺放傢俬分出不同區域。客廳連接22方呎玻璃趟門露台及落地玻璃窗，提升室內採光度及引入鮮風，加上層與層之間的高度最高可達3.15米，間隔實用開揚。
主人房寬約2.4米，長約3.42米，空間寬敞，景觀更與客廳同向，隨時欣賞周邊景觀。睡房1寬約2.05米，長約2.45米，開則寬敞實用。
兩個單位同樣採開放式廚房，擁L形工作台面，櫥櫃暗藏抽拉式調味料架，設計盡用每一吋空間，廚房配備Mia Cucina電磁爐及抽油煙機，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機。至於浴室設有Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。
⇊凱和山示範單位｜第3座10樓F室兩房⇊
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。