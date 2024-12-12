凱和山全新384呎一房及499呎兩房連家具示範單位同時睇(多圖)｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」為配合現樓銷售攻擊，增設兩個第3座全新連家具的示範單位，包括10樓J室一房，實用面384方呎；以及10樓F室兩房，實用面積499方呎予公眾參觀。

第 3 座 10 樓 J 室一房 設計以「摩卡慕斯」為主題

「凱和山」第3座10樓J室，一房間隔，實用面積384方呎。附合項目的多元開則適合不同年齡及買家的特性，單位布置以2025年度代表色Mocha Mousse 「摩卡慕斯」為主題，糅合溫暖的棕色調配合大量木製及雲石家具，以一系列深淺不一的朱古力和咖啡色家品點綴各空間，融合內在的精緻和自然的優雅，配以部分金色擺設，凸顯充滿品味格調的時尚生活。

長方形客廳寬約2.8米，長約7米，連接22方呎玻璃趟門露台，加上層與層之間的高度最高可達3.15米，大大提升室內採光度，空間感十足。睡房寬約2.4米，長約3.05米，空間寬敞可靈活設計寐區設置。房間景觀更與客廳同向，欣賞周邊翠綠山巒，以及低密度建築的優美景觀。