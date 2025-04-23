凱和山兩房440萬售出 加推後累沽34伙｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」自早前加推全新第5號價單及「90天Chill級付款辦法」後，引起市場關注。繼復活節假期連沽33伙後，項目今日再錄得一宗新成交，反映現樓加短成交期的優勢持續吸引用家及投資者。

今日成交單位為第1座11樓E室，屬兩房開放式廚房設計，實用面積477方呎，成交價440.94萬元，折實呎價9,244元。據悉，買家看中項目位置優越、會所設施完善，加上享有36%折扣優惠，成功把握低門檻入市機會，購入單位作長線自住用途，即買即住便利度高，是區內難得的兩房新樓選擇。