凱和山兩房440萬售出 加推後累沽34伙｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」自早前加推全新第5號價單及「90天Chill級付款辦法」後，引起市場關注。繼復活節假期連沽33伙後，項目今日再錄得一宗新成交，反映現樓加短成交期的優勢持續吸引用家及投資者。
今日成交單位為第1座11樓E室，屬兩房開放式廚房設計，實用面積477方呎，成交價440.94萬元，折實呎價9,244元。據悉，買家看中項目位置優越、會所設施完善，加上享有36%折扣優惠，成功把握低門檻入市機會，購入單位作長線自住用途，即買即住便利度高，是區內難得的兩房新樓選擇。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，不少用家及投資者留意到「凱和山」推出高達36%折扣的靈活付款方案，加上項目屬現樓，是次推出400萬元樓下即可購入實用的一房、兩房戶型，冀幫助年輕人上車，預料相關單位很快會被吸納。自上周日加推起，暫沽出34伙，套現約1.4億元。
「凱和山」首度推出第1座兩個全新現樓連傢俱示範單位，其中第1座16樓D室，兩房間隔，實用面積485方呎。
⇊直擊「凱和山」第1座16樓D室⇊
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。