凱和山兩日沽12伙 錄投資客「一客三食」連掃一房戶｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」於兩日錄得12宗成交，涵蓋6伙一房及6伙兩房，反映市場剛性需求持續，合共套現約4,830萬元。
成交單位涵蓋一房及兩房連開放式廚房間隔，實用面積介乎384至496方呎，成交價介乎358.28至447.2萬元售出，折實呎價介乎8,447元至9,375元。
據悉，不少買家為「轉租為買」的首置客，有見息口持續下調，供過於租的情況重臨，加上項目有「現樓即住」優勢，呎價低於一萬，性價比更勝二手，買家決策效率明顯提升。
其中更錄九龍投資客「一客三食」連掃3個一房單位，包括第1座12樓H室、第7樓H室及第1樓H室，單位實用面積412方呎，成交價由358.28萬至386.26萬元，折實呎價約8,696元至9,375元。據悉，買家表示「凱和山」租務回報理想，性價比吸引，加上項目已屆現樓、可即租即收租，因此決定一次購入三伙作長線部署。
一房400萬內成上車首選 性價比勝二手
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近日銀行同業拆息持續下調，市民供款壓力明顯減輕。除了首置及換樓客穩步入市，亦有不乏投資者把握回報空間，部署多單位收租組合。「凱和山」最新成交進一步印證市場已進入「雙軌需求並行」的階段一方面，一房單位受惠百元印花稅及低總價，呎價低見9,000元以下，吸引不少首置客及投資客即時入市；另一方面，兩房及以上單位則受換樓客追捧。