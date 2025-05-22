凱和山兩日沽12伙 錄投資客「一客三食」連掃一房戶｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」於兩日錄得12宗成交，涵蓋6伙一房及6伙兩房，反映市場剛性需求持續，合共套現約4,830萬元。

成交單位涵蓋一房及兩房連開放式廚房間隔，實用面積介乎384至496方呎，成交價介乎358.28至447.2萬元售出，折實呎價介乎8,447元至9,375元。

據悉，不少買家為「轉租為買」的首置客，有見息口持續下調，供過於租的情況重臨，加上項目有「現樓即住」優勢，呎價低於一萬，性價比更勝二手，買家決策效率明顯提升。