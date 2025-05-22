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地產
2025-05-22 19:12:00

凱和山兩日沽12伙 錄投資客「一客三食」連掃一房戶｜屯門新盤

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凱和山兩日沽12伙 錄投資客「一客三食」連掃一房戶｜屯門新盤

凱和山兩日錄得12宗成交，合共套現約4,830萬元。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」於兩日錄得12宗成交，涵蓋6伙一房及6伙兩房，反映市場剛性需求持續，合共套現約4,830萬元。

成交單位涵蓋一房及兩房連開放式廚房間隔，實用面積介乎384496方呎，成交價介乎358.28447.2萬元售出，折實呎價介乎8,447元至9,375元。

據悉，不少買家為「轉租為買」的首置客，有見息口持續下調，供過於租的情況重臨，加上項目有「現樓即住」優勢，呎價低於一萬，性價比更勝二手，買家決策效率明顯提升。

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其中更錄九龍投資客「一客三食」連掃3個一房單位，包括第112H室、第7H室及第1H室，單位實用面積412方呎，成交價由358.28萬至386.26萬元，折實呎價約8,696元至9,375元。據悉，買家表示「凱和山」租務回報理想，性價比吸引，加上項目已屆現樓、可即租即收租，因此決定一次購入三伙作長線部署。

一房400萬內成上車首選 性價比勝二手

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示近日銀行同業拆息持續下調，市民供款壓力明顯減輕除了首置及換樓客穩步入市亦有不乏投資者把握回報空間，部署多單位收租組合。「凱和山」最新成交進一步印證市場已進入「雙軌需求並行」的階段一方面，一房單位受惠百元印花稅及低總價，呎價低見9,000元以下，吸引不少首置客投資客即時入市；另一方面，兩房及以上單位則受換樓客追捧。

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