凱和山再沽2伙 換樓客鍾情現樓大兩房戶｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日最新再錄2宗成交，成交總值逾907.97萬元，包括兩房梗廚及一房戶型，反映市場對高實用率及優質新盤的追求。
成交單位包括第一座11樓F單位，屬兩房標準廚房間隔，實用面積586方呎，成交價為525.72萬元，折實呎價8,971元。單位備獨立廚房設計，設有對流窗及工作枱，空間分區清晰，廚電配置齊全，適合注重生活質素的家庭客；另為第五座19樓H單位，屬一房開放式廚房間隔，實用面積396方呎，成交價為382.25萬元，折實呎價為9,653元。單位間隔實用，設有玻璃趟門連接露台，景觀開揚，投資自住理想之選。
未來將聚焦推兩房及三房換樓戶型
據了解，購入兩房單位的買家同區升級換樓客，計劃於短時間內即入住，因此特別重視單位為現樓交付、廚房設計實用且獨立，能提升日常居住品質。至於購入一房單位的買家為投資客，單位總價約382萬元，受惠最新百元印花稅入市，租務回報率相當可觀。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」位處黃金海岸成熟生活圈，擁翠綠山景、交通配套完善，現樓即買即住，加上彈性付款安排，正好配合投資、自住與換樓市場所需。是次成交反映市場對實用一房與大兩房戶型的持續承接力，未來將聚焦推售兩房及三房換樓戶型，切合客戶實際需求。