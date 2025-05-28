凱和山再沽2伙 換樓客鍾情現樓大兩房戶｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日最新再錄2宗成交，成交總值逾907.97萬元，包括兩房梗廚及一房戶型，反映市場對高實用率及優質新盤的追求。

成交單位包括第一座11樓F單位，屬兩房標準廚房間隔，實用面積586方呎，成交價為525.72萬元，折實呎價8,971元。單位備獨立廚房設計，設有對流窗及工作枱，空間分區清晰，廚電配置齊全，適合注重生活質素的家庭客；另為第五座19樓H單位，屬一房開放式廚房間隔，實用面積396方呎，成交價為382.25萬元，折實呎價為9,653元。單位間隔實用，設有玻璃趟門連接露台，景觀開揚，投資自住理想之選。