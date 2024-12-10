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地產
2024-12-10 16:35:22

凱和山加推｜中原陳永傑：定價較首張價單折讓17% 租金回報料達4.5厘

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凱和山加推｜中原陳永傑：較首張價單折讓17% 租金回報料達4.5厘

陳永傑表示，該批單位折實平均價9,175元，最低呎價低見7,998元，創同區新低，兩者亦為8年來一手市場最平。

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由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」今日(10)推出全新第3號價單，涉及70伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該批單位折實平均價9,175元，最低呎價低見7,998元，創同區新低，兩者亦為8年來一手市場最平。

他續指，今次價單較首張價單有約17%折讓，比同區新盤貨尾有約兩成折讓，今次發展商為買家送上「聖誕禮物」，項目價錢極具競爭力，加上已屆現樓，可即買即住或即買即收租，料受到用家及投資者追捧，預計會掀起搶購潮。

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凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」 呎價7998元見新盤逾8年最低｜屯門新盤 凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」 呎價7998元見新盤逾8年最低｜屯門新盤 凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」 呎價7998元見新盤逾8年最低｜屯門新盤

本月一手成交料1000

陳永傑稱，租務市場需求持續暢旺，由於東涌租盤極為短缺，不少機組人員及機場工程人員轉租鄰近屯門區，帶旺屯門租賃交投，預計凱和山租金回報可達4.5厘，預計今次推售，用家及投資客比例將各佔一半，相信亦會搶走居屋客。

陳永傑續指，市場預期本月再減息，將會進一步利好樓市。臨近年尾，不少新盤靜待明年起步，近期一手推盤減慢，成交亦回落。本月至今一手市場暫未足200宗成交，凱和山今次把握黃金期聖誕前賣樓，連加推估計聖誕前後有機會沽出2300伙，料全月整體一手成交約1,000宗。

「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」 呎價7998元見新盤逾8年最低｜屯門新盤

「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房。

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