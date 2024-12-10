凱和山加推｜中原陳永傑：定價較首張價單折讓17% 租金回報料達4.5厘

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」今日(10日)推出全新第3號價單，涉及70伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該批單位折實平均價9,175元，最低呎價低見7,998元，創同區新低，兩者亦為8年來一手市場最平。

他續指，今次價單較首張價單有約17%折讓，比同區新盤貨尾有約兩成折讓，今次發展商為買家送上「聖誕禮物」，項目價錢極具競爭力，加上已屆現樓，可即買即住或即買即收租，料受到用家及投資者追捧，預計會掀起搶購潮。