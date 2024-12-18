凱和山加推4號價單 折實價287萬起 周六推售97伙｜屯門新盤

新盤減價策略奏效，加推新一批單位應市。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」日前推出全新價單後正式發售70伙，周一(16日)單日沽出67伙，佔本輪推售約96%，套現2.89億元。發展商周二(17日)加推第4號價單，共70伙，實用面積由287至691方呎，折實價287.2萬元起，折實呎價8,300元起，折實平均呎價9,662元；安排於周六(21日)發售97伙，主要涉及第4號價單單位。 路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次加入高層單位及三房一套大單位應市，並繼續以「Chill勁價」策略，提供最高26%折扣及「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，吸引市場投資者及換樓客的關注。

全部三房套呎價 1 萬以內 「凱和山」第4號價單共有70伙，涵括4個開放式單位、20個一房單位、37個兩房單位，以及9個三房一套單位，實用面積由287至691方呎。價單定價由421.8萬至987.1萬元，呎價由12,191元至15,496元。項目繼續提供2種付款方法，扣除最高折扣26%及所有優惠，折實售價由約287.2萬至約672萬元，折實呎價由8,300元至10,549元，折實平均呎價9,662元。 顏景鳳繼指，過去周末收到不少代理及客戶查詢有關三房單位，三房一套單位屬家庭客非常喜愛的戶型，以第3座2樓A單位為例，單位折實總價589.4萬元，折實呎價8,530元，本次價單全部三房一套的折實呎價為1萬元內，相信將迅速獲得市場吸納，對項目本月銷情充滿信心。