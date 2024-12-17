凱和山加推70伙 折實價287萬起 短期內推售｜屯門新盤

顏景鳳表示，是次加入高層單位及三房一套大單位應市，並繼續以「Chill勁價」策略。

新盤減價策略奏效，加推新一批單位應市。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」昨晚推出全新價單後正式發售70伙，昨日(16日)單日沽出67伙，佔本輪推售約96%，套現2.89億元。發展商今日(17日)加推第4號價單，共70伙，實用面積由287至691方呎，折實價287.2萬元起，折實呎價8,300元起，折實平均呎價9,662元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次加入高層單位及三房一套大單位應市，並繼續以「Chill勁價」策略，提供最高26%折扣及「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，吸引市場投資者及換樓客的關注，預計短期內上載銷售安排。