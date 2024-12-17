凱和山加推70伙 折實價287萬起 短期內推售｜屯門新盤

新盤減價策略奏效，加推新一批單位應市。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」昨晚推出全新價單後正式發售70伙，昨日(16日)單日沽出67伙，佔本輪推售約96%，套現2.89億元。發展商今日(17日)加推第4號價單，共70伙，實用面積由287至691方呎，折實價287.2萬元起，折實呎價8,300元起，折實平均呎價9,662元。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次加入高層單位及三房一套大單位應市，並繼續以「Chill勁價」策略，提供最高26%折扣及「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，吸引市場投資者及換樓客的關注，預計短期內上載銷售安排。
全部三房套呎價1萬以內
「凱和山」第4號價單共有70伙，涵括4個開放式單位、20個一房單位、37個兩房單位，以及9個三房一套單位，實用面積由287至691方呎。價單定價由421.8萬至987.1萬元，呎價由12,191元至15,496元。項目繼續提供2種付款方法，扣除最高折扣26%及所有優惠，第4號價單折實售價由約287.2萬至約672萬元，折實呎價由8,300元至10,549元，折實平均呎價9,662元。
顏景鳳繼指，過去周末收到不少代理及客戶查詢有關三房單位，三房一套單位屬家庭客非常喜愛的戶型，以第3座2樓A單位為例，單位折實總價589.4萬元，折實呎價8,530元，本次價單全部三房一套的折實呎價為1萬元內，相信將迅速獲得市場吸納，對項目本月銷情充滿信心。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。