凱和山加推75伙 折扣優惠增至36% 兩房呎價低見7908元｜屯門新盤

顏景鳳表示，凱和山新價單有36伙折實售價為400萬元以下，可受惠新印花稅措施，料可吸引上車客及投資者入市。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日(16日)加推全新5號價單，涉及75伙，全屬位於第1座單位，折實售價由325.25萬元起，折實平均呎價9,080元。新價單新增「90天Chill級付款辦法」，連同其他折扣優惠，總折扣優惠高達36%，較過去的120天及360天現金優惠付款辦法折扣率大增。

「凱和山」5號價單包括35伙一房及40伙兩房，實用面積介乎381至587方呎。扣除最高折扣優惠36%，單位折實售價由325.25至537.16萬元，折實呎價介乎7,908元至9,928元。

最低售價單位為第1座1樓K室，一房間隔，實用面積385方呎，折實售樓325.25萬元，折實呎價8,448元。最低呎價單位為第1座1樓B室，實用面積587方呎，兩房梗廚間隔，折實售價464.2萬元，折實呎價7,908元。