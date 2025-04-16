凱和山加推75伙 折扣優惠增至36% 兩房呎價低見7908元｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日(16日)加推全新5號價單，涉及75伙，全屬位於第1座單位，折實售價由325.25萬元起，折實平均呎價9,080元。新價單新增「90天Chill級付款辦法」，連同其他折扣優惠，總折扣優惠高達36%，較過去的120天及360天現金優惠付款辦法折扣率大增。
「凱和山」5號價單包括35伙一房及40伙兩房，實用面積介乎381至587方呎。扣除最高折扣優惠36%，單位折實售價由325.25至537.16萬元，折實呎價介乎7,908元至9,928元。
最低售價單位為第1座1樓K室，一房間隔，實用面積385方呎，折實售樓325.25萬元，折實呎價8,448元。最低呎價單位為第1座1樓B室，實用面積587方呎，兩房梗廚間隔，折實售價464.2萬元，折實呎價7,908元。
全盤累沽303伙 吸金逾14億
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新價單有36伙折實售價為400萬元以下，可受惠新印花稅措施，料可吸引上車客及投資者入市。她稱，項目最快日內公布銷售安排，最快於復活節假期內展開新一輪銷售。「凱和山」開售迄今累沽303伙，套現約14.6億元 。
展望後市，顏景鳳認為新《財政預算案》推出多項利好措施，加上息口持續下跌及租金上升，不但吸引投資者買樓收租，轉租為買的人士亦會增加，釋放出購買力及激活換樓鏈，特別利好中小型單位，令整體市場價量俱增。
開放兩個全新現樓一房及兩房示範單位
發展商今日開放兩個全新現樓示範單位，其中第1座16樓D室，實用面積485方呎，兩房開放式廚房間隔，享開揚山景，兩間睡房與客飯廳屬同一方向。
另為第1座16樓K室，實用面積385方呎，一房開放式廚房間隔，採「Mocha Mousse」(摩卡慕斯)為基調設計。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。