凱和山單日售出3伙 套現1200萬 一房獲買家購入投資｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」繼復活節長假期售出30伙後，今日(22日)再連環錄得3宗成交，合共套現約1,200.69萬元。
今日成交單位包括第1座3樓J室，屬一房設計，實用面積381方呎，成交價 344.81萬元，呎價約9,050元。據悉，買家購入作投資之用，認為只需支付百元印花稅即可入市，當區租金回報率高，對項目租賃吸引力及升值空間有信心。另第1座9樓K室，同屬一房設計，實用面積385方呎，成交價 361.73萬元，呎價約9,396元。據悉，買家為同區上車客，單位設置完善的廚電，可以節省裝修成本及時間，享即買即住的優勢。
另外，第1座5樓D室，兩房設計，實用面積485方呎，成交價494.158萬元，呎價約10,189元。據悉，買家購入作自住用途，表示單位「CP值」極高，空間感媲美三房，設計實用，屬區內罕見之選，正適合他們換樓及長線自住需求。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，不少買家看好項目交通便捷，以及成熟生活社區配套，加上項目屬現樓項目，400萬元樓下即可購入近400方呎一房戶型，為不少上車及換樓客戶首選，料這些單位好快會被市場吸納。項目3日沽出33伙，套現約1.36億元，銷售仍持續進行中。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。