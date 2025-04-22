凱和山單日售出3伙 套現1200萬 一房獲買家購入投資｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」繼復活節長假期售出30伙後，今日(22日)再連環錄得3宗成交，合共套現約1,200.69萬元。

今日成交單位包括第1座3樓J室，屬一房設計，實用面積381方呎，成交價 344.81萬元，呎價約9,050元。據悉，買家購入作投資之用，認為只需支付百元印花稅即可入市，當區租金回報率高，對項目租賃吸引力及升值空間有信心。另第1座9樓K室，同屬一房設計，實用面積385方呎，成交價 361.73萬元，呎價約9,396元。據悉，買家為同區上車客，單位設置完善的廚電，可以節省裝修成本及時間，享即買即住的優勢。