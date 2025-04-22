熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-04-22 21:01:13

凱和山單日售出3伙 套現1200萬 一房獲買家購入投資｜屯門新盤

分享：
凱和山單日售出3伙 套現1200萬 一房獲買家購入投資｜屯門新盤

「凱和山」3日沽出33伙，套現約1.36億元。(資料圖片)

adblk5

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」繼復活節長假期售出30伙後，今日(22)再連環錄得3宗成交，合共套現約1,200.69萬元。

今日成交單位包括第13J室，屬一房設計，實用面積381方呎，成交價 344.81萬元，呎價約9,050元。據悉，買家購入作投資之用，認為只需支付百元印花稅即可入市，當區租金回報率高，對項目租賃吸引力及升值空間有信心。另第19K室，同屬一房設計，實用面積385方呎，成交價 361.73萬元，呎價約9,396元。據悉，買家為同區上車客，單位設置完善的廚電，可以節省裝修成本及時間，享即買即住的優勢。

adblk6

另外，第15D室，兩房設計，實用面積485方呎，成交價494.158萬元，呎價約10,189元。據悉，買家購入作自住用途，表示單位「CP值」極高，空間感媲美三房，設計實用，屬區內罕見之選，正適合他們換樓及長線自住需求。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，不少買家看好項目交通便捷，以及成熟生活社區配套，加上項目屬現樓項目，400萬元樓下即可購入近400方呎一房戶型，為不少上車及換樓客戶首選，料這些單位好快會被市場吸納。項目3日沽出33伙，套現約1.36億元，銷售仍持續進行中。

「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad