凱和山單日沽2伙 一房逾357萬成交 百元印花稅吸上車客入市｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日(27日)售出2伙，涉及金額約778萬元。最新成交單位包括第1座8樓J室，屬一房開放式廚房設計，實用面積381方呎，成交價357.18萬元，折實呎價9,375元。據悉，買家為年輕上車客，選擇凱和山主要看重現樓即買即住優勢，交通便利及生活配套完善，加上百元印花稅新下較低的入場門檻及高達36%折扣付款辦法，決定入市自住。

另第1座3樓D室，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積485方呎，以420.97萬元售出，折實呎價8,680元。據悉，買家屬同區分支家庭換樓客，參觀後欣賞項目質素與生活配套，決定在同區換樓升級，以提升居住空間與生活質素。