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地產
2025-04-27 21:03:10

凱和山單日沽2伙 一房逾357萬成交 百元印花稅吸上車客入市｜屯門新盤

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凱和山單日沽2伙 一房逾357萬成交 百元印花稅吸上車客入市｜屯門新盤

「凱和山」自上周加推起，暫時累售40伙，套現約1.67億元。(資料圖片)

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日(27)售出2伙，涉及金額約778萬元。最新成交單位包括第18J室，屬一房開放式廚房設計，實用面積381方呎，成交價357.18萬元，折實呎價9,375元。據悉，買家為年輕上車客，選擇凱和山主要看重現樓即買即住優勢，交通便利及生活配套完善，加上百元印花稅新下較低的入場門檻及高達36%折扣付款辦法，決定入市自住。

另第13D室，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積485方呎，以420.97萬元售出，折實呎價8,680元。據悉，買家屬同區分支家庭換樓客，參觀後欣賞項目質素與生活配套，決定在同區換樓升級，以提升居住空間與生活質素。

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上周加推起計累沽40

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」一向深受年輕及首置買家歡迎，成交資料反映項目配合政府新一輪百元印花稅政策，以及高達36%折扣優惠，令更多客戶可輕鬆上車或換樓。自上周加推起，項目銷情熾熱，暫時累售40伙，套現約1.67億元，預計未來銷情將繼續理想，帶動區內置業活力及換樓鏈。

「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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