凱和山單日沽28伙 吸金1.15億 全盤累售331伙｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」自上周三(16日)加推全新第5號價單及「90天Chill級付款辦法」後，最低折實呎價7, 908元起，昨日(20日)展開新一輪銷售，吸引大批準買家到場揀樓，即日沽出28伙，套現約1.15億元。

據悉，成交中不乏投資者入市個案，有機師斥約447.57萬元購入兩房單位作投資。由於當區租務需求強勁，目前經屯赤隧道至機場只需約20分鐘，不少機務人員均於該區租樓，加上毗鄰哈羅香港國際學校，租金回報率高達4厘，較銀行定期的回報吸引。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次成交的28伙中，約兩成買家來自九龍及香港區。有不少買家看好項目交通便捷，以及成熟生活社區配套，加上項目屬現樓項目，兩房單位寬敞實用，可媲美三房空間，為不少換樓客戶首選，而且已屆現樓亦可即時推出收租，投資者看好物業租值，故加快入市，加上去年起銀行連番減息，預期將有更多資金流入物業市場，吸引他們搶先入市選購心儀單位。

顏景鳳稱，「凱和山」迄今累沽331伙，套現近15.81億元，銷售成績理想。「凱和山」以「Chill 勁價2.0」加推全新68伙，當中包括35伙實用面積介乎381至412方呎一房單位、33伙實用面積介乎477至587方呎的兩房單位；整批單位入場價由325.25萬元起，入場呎價由7,908元起。