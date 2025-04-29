凱和山單日沽6伙 套現逾2380萬 吸引中港兩地客入市｜屯門新盤

據悉，兩位買家均為內地客，一睇即中項目，看中單位總價「CP值高」，首期只需40多萬元，加上毗鄰哈羅香港國際學校，方便孩子日後上學；另一名內地買家則看中項目租務回報率高達，加上銀行減息，故購入作投資之用，反映項目吸引力已拓展至內地客層。

發展商指，當中4宗屬兩房開放式廚房單位，包括第1座12樓D室，實用面積485方呎，成交價444.89萬元，折實呎價9,173元；另第1座1樓D室，實用面積同為485方呎，成交價399.05萬元，折實呎價8,228元。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」銷情持續升溫，今日(29日)單日錄得6宗成交，合共套現逾2,380萬元。

區內換樓客鍾情項目開則及環境

另外同日成交單位包括第1座7樓D室，實用面積485方呎，成交價431.7萬元，折實呎價8,901元。據悉，買家為區內換樓客，因鍾情項目開則寬廣及低密度環境，遂購入自住。另第1座2樓D室，實用面積485方呎，成交價404.13萬元，折實呎價8,333元。買家亦為區內換樓客，參觀現樓後即購入自住。

另外，兩宗成交單位均屬一房開放式廚房設計，包括第1座2樓J室，實用面積為381方呎，成交價341.38萬元，折實呎價8,960元；而第1座10樓K室，實用面積385方呎，成交價363.51萬元，折實呎價9,442元。兩位買家為同區上車客，受惠100元印花稅新政策。