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地產
2025-04-29 22:02:11

凱和山單日沽6伙 套現逾2380萬 吸引中港兩地客入市｜屯門新盤

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凱和山單日沽6伙 套現逾2380萬 吸引中港兩地客入市｜屯門新盤

凱和山單日沽6伙，套現逾2380萬元。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」銷情持續升溫，今日(29日)單日錄得6宗成交，合共套現逾2,380萬元

發展商指，當中4宗屬兩房開放式廚房單位，包括第112D室，實用面積485方呎，成交價444.89萬元，折實呎價9,173；另第11D室，實用面積同為485方呎，成交價399.05萬元，折實呎價8,228

據悉，兩位買家均為內地客，一睇即中項目，看中單位總價「CP值高」，首期只需40多萬元，加上毗鄰哈羅香港國際學校，方便孩子日後上學；另一名內地買家則看中項目租務回報率高達，加上銀行減息，故購入作投資之用，反映項目吸引力已拓展至內地客層。

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區內換樓客鍾情項目開則及環境

另外同日成交單位包括第17D室，實用面積485方呎，成交價431.7萬元，折實呎價8,901據悉，買家為區內換樓客，因鍾情項目開則寬廣及低密度環境，遂購入自住。另第12D室，實用面積485方呎，成交價404.13萬元，折實呎價8,333。買家亦為區內換樓客，參觀現樓後即購入自住。

外，兩宗成交單位屬一房開放式廚房設計，包括12J室，實用面積為381方呎，成交價341.38萬元，折實呎價8,960元；110K，實用面積385方呎，成交價363.51萬元，折實呎價9,442兩位買家為同區上車客，受惠100元印花稅新政策。

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本月累沽48 吸金逾2

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」銷情熾熱，本月連沽48伙，合共套現逾2億元，吸引本地及內地客戶入市，反映項目備受兩地用家及投資者追捧，成為市場焦點。兩房單位熱銷外，項目推出共36400萬元內的一房及兩房單位，亦同步受到市場關注，吸引大量首置上車客及投資買家入市，受惠百元印花稅新政，以及高達36%折扣，性價比顯著，入場門檻大大降低。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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