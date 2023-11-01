凱和山夥中原推置業優惠 買家可獲贈「AI智能健身單車」 總值5萬元｜新盤優惠

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」坐擁優美寫意環境，綠意盎然，與黃金海岸為鄰，位置得天獨厚。隨著《施政報告》推出多項放寬樓市及推動經濟措施，近日市場氣氛逐步轉好，中原地產把握機遇，特別為「凱和山」買家推出全新專屬置業優惠，由即日起至今年11月30日期間，凡經該行購入項目一手單位之買家，將可獲贈「AI智能健身單車」乙部，名額10個，優惠總值合共5萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》推出一系列利好經濟及樓市的措施，後市方向轉趨明朗，近日市場氣氛改善，預計置業需求陸續釋放。近日一手市場已率先起動，新盤餘貨交投明顯增加，發展商亦乘勢爭相推出全新項目，《施政報告》後7日間，一手市場錄得約182成交，令10月全月一手成交推高至約362宗，「減辣」後成交佔比達50%，顯示新措施為樓市帶來推動作用，10月份一手成交較9月上升超過兩成，預計11月一手成交進一步增加，全月料錄1,300宗成交，按月升逾2倍。

陳永傑指，「凱和山」位置得天獨厚，既享屯門掃管笏天然優美綠致環境，與黃金海岸為鄰，同時鄰近北部都會區，日後定必受惠，具不俗的吸引力及潛力。