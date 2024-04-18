凱和山現樓單位即日起開放預約參觀 料年中交樓｜屯門新盤

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」今日(18日)公布最新銷售部署，路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，現樓單位即日起買家可預約實地參觀，項目日前已獲入伙紙，預計於年中交樓，該盤預計關鍵日期為今年6月30日。
陳健聰指，項目將於本周六(20日)以現樓形式推售150伙，實用面積由291至700方呎，當中136伙以價單形式發售；另有14伙以招標形式發售。該150伙包括3伙開放式、38伙一房、92伙兩房，以及17伙三房一套單位。以價單形式發售136伙折實售價由333.9萬至849萬元，折實呎價介乎9,688元至12,711元。
全盤迄今累沽51伙，套現約2.3億元，平均成交呎價約1萬元。陳健聰透露，買家主要為區內客，不過自樓市撤辣後來自內地客的查詢有所增加，包括洋房單位。被問及項目臨近現樓會否調整單位售價及推出新付款計劃，他稱目前單位定價已是市場合理價，認為屬極具吸引力及競爭力。
晉環撤辣後累沽82伙
陳健聰表示，同系黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」自撤辣後則售出約82伙，套現逾11億元，當中佔約七成為具內地背景買家。
展望今年樓市，他指出，樓市經歷突如其來的「小陽春」，而本港經濟逐步復甦，預期今年減息機會仍大，加上內地客成為樓市新動力，料樓價今年平穩向好發展。