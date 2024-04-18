凱和山現樓單位即日起開放預約參觀 料年中交樓｜屯門新盤

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」今日(18日)公布最新銷售部署，路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，現樓單位即日起買家可預約實地參觀，項目日前已獲入伙紙，預計於年中交樓，該盤預計關鍵日期為今年6月30日。

陳健聰指，項目將於本周六(20日)以現樓形式推售150伙，實用面積由291至700方呎，當中136伙以價單形式發售；另有14伙以招標形式發售。該150伙包括3伙開放式、38伙一房、92伙兩房，以及17伙三房一套單位。以價單形式發售136伙折實售價由333.9萬至849萬元，折實呎價介乎9,688元至12,711元。