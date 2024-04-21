凱和山現樓形式售出8伙 套現逾4400萬｜屯門新盤

發展商表示，凱和山首日開放現樓單位已錄得逾1,000人次。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」日前已獲入伙紙，預計於年中交樓，現樓單位亦開放予預約參觀。發展商表示，首日開放已錄得逾1,000人次。

該盤昨日(20日)以現樓形式推售150伙，實用面積介乎291至700方呎，當中136伙以價單形式發售；另有14伙以招標形式發售。該150伙包括3伙開放式、38伙一房、92伙兩房，以及17伙三房一套單位。以價單形式發售136伙折實售價由333.9萬至849萬元，折實呎價介乎9,688元至12,711元。

兩房開廚單位呎售 1.2 萬

據了解，項目即日售出8伙，套現逾4,400萬元。其中7伙以價單形式售出，單位包括5座18樓G室，兩房開放式廚房間隔，實用面積571方呎，成交價687萬元，呎價約12,022元。另以招標形式售出3座1樓A室平台特色戶，三房一套間隔，實用面積691方呎，主人房專享418方呎平台，成交價797萬元，呎價約11,534元。