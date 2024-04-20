凱和山示範單位｜一文睇哂3款戶型 有單位以五星級酒店為設計藍本｜多圖有片

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」現樓單位即日起可預約參觀。發展商開放4個示範單位，均位處第5座19樓，戶型涵蓋開放式至兩房，am地產同大家一齊直擊各單位！ 第 5 座 19 樓 K 室 開放式單位 當中19樓K室，實用面積291方呎，開放式間隔。單位以五星級酒店為設計藍本，入屋兩側均設有到頂黑鏡鋼櫃，設有嵌入式衣櫃及儲物櫃功能，完美收納嵌入式Siemens雪櫃及洗衣乾衣機等電器，整齊歸一。單位長約7.3米，寬約3.35米，間隔四正，加上層與層之間的高度達3.15米，空間靈活實用。客廳連接23方呎露台，為室內引入更多自然光線，住戶可站在露台欣賞翠綠山巒及內園低密度獨立屋景觀，更可眺望黃金海岸海景。 開放式廚房空間闊落，配備Mia Cucina抽油煙機及電磁爐，德國著名家電品牌 Siemens蒸焗爐等設備。浴室亦設有Panasonic浴室寶及德國著名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。 ⇊ 凱和山示範單位｜第 5 座 19 樓 K 室 ⇊

第 5 座 19 樓 L 室 一房單位 至於19樓L室，實用面積408方呎，一房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，空間感十足。長型客飯廳長約8.25米，寬約2.8米，間隔實用，加上連接玻璃趟門露台，提升室內採光度。大一房的睡房空間闊落及方正實用，可靈活設計寢區設置。睡房及客廳採同向設計，均可欣賞周邊山巒的翠綠景觀，以及遠眺黃金海岸的海景。 單位採用開放式廚房設計，L型工作枱面提供更大備餐空間，櫥櫃更暗藏抽拉式調味料架，同時配備Mia Cucina電磁爐及抽油煙機，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機。浴室亦設有Panasonic浴室寶及德國著名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。 ⇊ 凱和山示範單位｜第 5 座 19 樓 L 室 ⇊

第 5 座 19 樓 M 室 兩房單位 「凱和山」19樓M室，實用面積487方呎，兩房間隔。入門位置預留空間放置到頂的儲物鞋櫃，為住戶提供足夠的收納空間。長型客飯廳長約7.25米，寬約2.8米，加上開放式廚房設計，靈活擺放傢俬分出不同區域。客廳連接玻璃趟門露台及落地玻璃窗，露台面積22方呎，提升室內採光度及引入鮮風。層與層之間的高度最高可達3.15米，空間實用開揚。主人房寬約2.4米，長約3.42米，空間寬敞，景觀更與客廳同向，隨時欣賞周邊的優美景觀。 開放式廚房設計盡用每一吋空間，配備Mia Cucina電磁爐及抽油煙機，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、蒸焗爐及洗衣乾衣機。浴室設有Panasonic浴室寶及德國著名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。 ⇊ 凱和山示範單位｜第 5 座 19 樓 M 室 ⇊