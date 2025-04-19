凱和山示範單位｜485呎現樓兩房 廳房同向欣賞開揚景觀(多圖)｜屯門新盤

單位巧妙地應用不同的紅色色調並通過跳色搭配和金屬元素的運用，打造出時髦亮眼且充滿輕奢氣息的居住空間。長型客飯廳長約6.8米，寬約2.8米，採用開放式廚房設計，可放置四人餐桌，同時靈活擺放傢俬以區分不同功能區域。客廳連接22方呎的玻璃趟門露台及落地玻璃窗，提升室內採光度及引入鮮風，加上層與層之間的高度最高可達3.15米，空間感十足。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」首度推出第1座兩個全新現樓連傢俱示範單位，其中第1座16樓D室，兩房間隔，實用面積485方呎。

單位選用米灰色沙發和地毯作為主調，搭配緋紅色的抱枕、藝術品及單椅，創造出跳色的視覺效果，營造和諧且時髦的氛圍。室內同時配置金屬材質的茶几、燈具及裝飾品，以及水晶吊燈，增添輕奢氣息，提升整體空間的高雅質感。

主人房寬約2.4米，長約3.42米，空間寬敞，並預留衣櫃位置，設計以米白色為主，搭配勃艮第酒紅色的床飾品，營造出活力亮眼的氛圍。房間景觀與客廳同向，可同時欣賞周邊優美景觀。

睡房1寬約2.05米，長約2.45米，開則寬敞實用，可根據需求靈活設計，如放置單人床、書桌或收納櫃，滿足多功能需求。睡房同樣以米白色為基調，加入少量紅色的家品如靠墊和藝術畫，增添活力元素。