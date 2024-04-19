凱和山示範單位｜571呎大兩房梗廚設計 採用荷里活式浴室｜多圖有片

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」現樓單位即日起可預約參觀。發展商開放一個兩房示範單位，為第5座19樓G室，實用面積571方呎，大兩房設計，布局工整實用。

單位層與層之間的高度最高可達3.15米，不設玄關位置，配合偌大客飯廳，可靈活擺放家具。客飯廳長約6.3米，寬約3米，飯廳擺放餐枱，客廳擺放梳化及電視櫃後亦有充足活動空間。客廳落地玻璃窗相連露台，可欣賞九徑山翠綠山景及哈羅香港國際學校景觀。拉趟式露台門大大節省空間，顯得更為寬敞實用。