凱和山示範單位｜571呎大兩房梗廚設計 採用荷里活式浴室｜多圖有片

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」現樓單位即日起可預約參觀。發展商開放一個兩房示範單位，為第5座19樓G室，實用面積571方呎，大兩房設計，布局工整實用。
單位層與層之間的高度最高可達3.15米，不設玄關位置，配合偌大客飯廳，可靈活擺放家具。客飯廳長約6.3米，寬約3米，飯廳擺放餐枱，客廳擺放梳化及電視櫃後亦有充足活動空間。客廳落地玻璃窗相連露台，可欣賞九徑山翠綠山景及哈羅香港國際學校景觀。拉趟式露台門大大節省空間，顯得更為寬敞實用。
至於主人房長約3.42米，寬約2.65米，擺放大床後相信仍有足夠空間做到三邊落床。廳房同面向九徑山景觀，主人房更設有玻璃曲尺大窗，享270度廣角觀景；加上設置對流窗方便鮮風入戶。
⇊凱和山示範單位｜第5座19樓G室⇊
單位採用珍罕的荷里活式浴室，設雙洗手盤及雙門設計，使得浴室可以輕鬆分成兩個獨立的區域，呼應項目日式生活的主題。浴室同樣配備Panasonic浴室寶及德國著名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。
長方型梗廚設有L型工作枱面，櫥櫃更暗藏抽拉式調味料架，提供足夠儲物空間。廚房配備Mia Cucina氣體煮食爐及抽油煙機，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、洗衣乾衣機，更設有蒸焗爐以提供健康煮食。