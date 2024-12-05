顏景鳳指，凱和山部署月內重新展開新一輪銷售，屆時將提供兩個現樓全新示範單位，亦設有全新付款計劃。

踏入年底，新界現樓新盤預告展開銷售攻勢。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，由集團牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」迄今累沽143伙，套現近7.1億元，平均成交呎價約11,143元，全數已售單位已完成交樓程序，目前約有50%業主入住。她透露，部署月內重新展開新一輪銷售，屆時將提供兩個現樓全新示範單位，亦設有全新付款計劃。

顏景鳳指，近期樓市不乏利好消息，包括金管局昨日(4日)推出一次性措施，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，協助於2021至2023年選擇建築期付款的樓花住宅物業用家完成交易，亦預期月內美國有機會再度減臮，認為本月是項目重新推售的適當時機，示範單位最快下周開放，今日(5日)率先向傳媒開放現樓會所「Club MORI」，預計下月正式啟用。