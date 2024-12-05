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地產
2024-12-05 16:10:05

凱和山部署月內重推 設全新現樓示範單位及付款方法｜屯門新盤

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凱和山部署月內重推 設全新現樓示範單位及付款方法｜屯門新盤

顏景鳳指，凱和山部署月內重新展開新一輪銷售，屆時將提供兩個現樓全新示範單位，亦設有全新付款計劃。

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踏入年底，新界現樓新盤預告展開銷售攻勢。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，由集團牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」迄今累沽143伙，套現近7.1億元，平均成交呎價約11,143元，全數已售單位已完成交樓程序，目前約有50%業主入住。她透露，部署月內重新展開新一輪銷售，屆時將提供兩個現樓全新示範單位，亦設有全新付款計劃。

顏景鳳指，近期樓市不乏利好消息，包括金管局昨日(4)推出一次性措施，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，協助於20212023年選擇建築期付款的樓花住宅物業用家完成交易，亦預期月內美國有機會再度減臮，認為本月是項目重新推售的適當時機，示範單位最快下周開放，今日(5)率先向傳媒開放現樓會所「Club MORI」，預計下月正式啟用。

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Club MORI」會所連園林面積達4.7萬呎

顏景鳳稱，「Club MORI」會所連園林面積達4.7萬方呎，分為三大主題區，提供27項設施，涵蓋宴會廳、兒童遊樂室、室內運動場、室內泳池、健身室、燒烤場等。她續稱，項目正為住客申請穿梭巴士往來屋苑及港鐵屯門站。

至於同系黃坑站港島南岸第1期「晉環」目前餘下65伙待售，顏景鳳說，集團稍後部署推出12伙複式戶應市。「晉環」迄今累售743伙，套現約153億元，平均成交呎價32,760元。

「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。

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