凱和山開賣｜70伙接近沽清 大手客擲逾2400萬掃6伙一房投資｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」今日(16日)晚上7時以先到先得形式發售70伙，包括4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積介乎291至586方呎，折實樓價由約248萬至約565萬元，折實呎價介乎7,998元至9,943元，折實平均呎價9,175元。據記者現場所見，大批準買家到達售樓處，預計超過150組買家，氣氛熾熱。市場消息指，截至晚上9時30分，已售出69伙，接近沽清。

據了解，項目錄得大手客入市，斥資約2,405萬元購入6伙第3座一房單位，均享有享開揚九徑山山景，當中成交價最高為第3座18樓K室，實用面積384方呎，以414.8萬元售出，呎價約10,801元。據悉，買家看準項目投資回報高，故連購6伙作投資用途。