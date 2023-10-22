凱和山｜價單+呎價+示範單位+平面圖+價錢+樓書+位置+交通懶人包｜屯門樓盤多圖

屯門新盤凱和山由路勁地產及深圳控股攜手發展，位於管翠路18號，提供693個單位，設有4幢分層住宅大廈、14座洋房及2座別墅。House730幫你緊貼追蹤一手新盤行情，不斷更新凱和山價單呎價分析、平面圖、示範單位、生活配套、同區樓盤比較。House730由搵樓至買樓為你一手包辦。

凱和山｜示範單位 第2座15樓E室(三房一套連工作間) 第2座15樓E室為藍本搭建的三房一套連工作間單位，為經改動連裝修示範單位。單位實用面積1,023方呎，示範單位由著名設計團隊PTang Studio Limited精心打造，全屋設計以時尚輕奢風格為主題，溫婉大地色的主調，加上貫穿全屋的弧形線條，為室內空間帶來柔和溫暖的氣息。客廳連接露台，可為戶主提供戶外空間之餘，同時為室內引入更多自然光線，設計師亦運用多款沉穩且優雅的酒紅色擺設作點綴，營造出時尚品味的格調。客飯廳空間偌大，足以擺放大型沙發。飯廳中央特設訂製圓形雲石6人餐枱配搭型格高級玻璃吊燈。 示範單位｜凱和山逾千呎連裝修三房套 時尚輕奢風格為主題｜多圖

⇊凱和山｜第2座15樓E室無改動示範單位⇊

屯門凱和山付款計劃 「120 天現金優惠付款計劃 (照售價減 9%)」 1、成交金額 5%﹕ 臨時訂金須於買方簽署臨時買賣合約時繳付，買方並須於其後 5 個工作天內簽署買賣合約。 2、成交金額 95%﹕ 成交金額餘款須於買方簽署臨時買賣合約後 120 天內支付，或於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付，以較早者為準。 「建築期付款計劃 (照售價減 8.25%)」 1、成交金額 5%﹕ 臨時訂金須於買方簽署臨時買賣合約時繳付，買方並須於其後 5 個工作天內簽署買賣合約。 2、成交金額 5%﹕ 部份成交金額須於買方簽署臨時買賣合約後 120 天內支付，或於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付，以較早者為準。 3、成交金額 90%﹕ 成交金額餘款須於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付。 「靈活建築期付款計劃 (照售價減 7.5%)」 1、成交金額 5%﹕ 臨時訂金須於買方簽署臨時買賣合約時繳付，買方並須於其後 5 個工作天內簽署買賣合約。 2、成交金額 95%﹕ 成交金額餘款須於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付。

凱和山｜示範單位 第1座15樓F室(兩房) 以第1座15樓F在為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積約586方呎，兩房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，布局工整實用。單位不設玄關位置，配合偌大客飯廳，空間寬闊，可靈活擺放家具。兩間睡房與客廳景觀同樣面向恬靜內園及翠綠山巒，環境舒適。主人睡房設有兩邊玻璃窗，為室內空間引入充足自然光線，同時更預留約1.5米寬空間容納入牆衣櫃，細心設計配合戶主需要。 ⇊第1座15樓F室無改動示範單位⇊

凱和山｜平面圖 據樓書顯示，項目由4座樓高16至17層的住宅大樓、2座別墅，以及14座洋房組成。住宅大樓的分層單位實用面積介乎291至1,474方呎，涵蓋開放式至四房間隔，每座每層設約5至13伙，備有兩部或三部升降機。戶型分布方面，標準單位主打兩房佔299伙，其次一房涉174伙，兩者共佔全盤約68%。開放式設30伙、三房提供77伙，四房涉44伙。另有51伙特色戶。標準單位實用面積最細為第5座的J室及K室，屬開放式間隔；面積最大為第2座1至18樓的A室，屬四房間隔。 凱和山全數洋房採四房連平台、花園及天台設計。2座別墅及14座洋房位處整個項目的最前排，2座別墅涵蓋2伙GARDEN VILLA及2伙SKY VILLA，合共4伙，實用面積介乎1,540至1,577方呎，另連花園或天台。至於14座洋房實用面積介乎2,013至3,419方呎，全採四房設計，均連平台、花園及天台。項目提供189個車位，而住客會所面積為21,282方呎。