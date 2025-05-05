凱和山「3字頭」吸引首置換樓客 單日連沽3伙｜屯門新盤

正值五一黃金周長假期，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」銷情持續，昨日(4日)錄得3宗成交，涵蓋一房及兩房單位，涉資近1,245萬元。

成交單位包括第1座11樓K室，一房間隔，實用面積385方呎，成交價365.38萬元，折實呎價9,490元；而第1座17樓E室，兩房開放式廚房設計，實用面積477方呎，以449.81萬元售出，折實呎價9,430元；另第3座10樓D室，兩房開放式廚房設計，實用面積496方呎，成交價429.61萬元，折實呎價8,661元。

據悉，其中一房單位買家為新界東首置用家，早前參觀示範單位後，對項目質素及實用間隔表示認同，並看準樓價低於400萬元，可受惠百元印花稅，再配合「90天Chill級付款辦法」高達36%折扣，最終果斷入市。至於兩房單位則吸引區內及新界東換樓客，認為項目提供即買即住的現樓優勢，加上空間寬敞實用，配套完善，適合家庭長遠居住所需，因此趁假期換樓入市。