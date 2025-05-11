凱和山5月速沽42伙 套現逾1.78億 子女出手為母圓置業夢｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」主打一房及兩房戶型，部分單位更享百元印花稅優惠，深受首次置業及家庭客青睞。母親節向來是表達感恩的時刻，項目於母親節(周日，11日)連錄9宗成交，當中有三組子女主動出擊為媽媽買樓，為家人築起安穩的歸宿，成為樓市中最動人的一幕。

其中一組買家為一對姊妹，長女早前已購入「凱和山」作為自住之用，乘母親節再購入1伙兩房單位予母親作為禮物，居於同一屋苑以方便日後照顧；而妹妹亦同日購入一房單位，全家人均選擇安居「凱和山」，延續三代共聚的家庭情懷。