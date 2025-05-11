凱和山5月速沽42伙 套現逾1.78億 子女出手為母圓置業夢｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」主打一房及兩房戶型，部分單位更享百元印花稅優惠，深受首次置業及家庭客青睞。母親節向來是表達感恩的時刻，項目於母親節(周日，11日)連錄9宗成交，當中有三組子女主動出擊為媽媽買樓，為家人築起安穩的歸宿，成為樓市中最動人的一幕。
其中一組買家為一對姊妹，長女早前已購入「凱和山」作為自住之用，乘母親節再購入1伙兩房單位予母親作為禮物，居於同一屋苑以方便日後照顧；而妹妹亦同日購入一房單位，全家人均選擇安居「凱和山」，延續三代共聚的家庭情懷。
另一位買家來自單親家庭，其母親多年來一心想擁有屬於自己的單位，惟礙於經濟能力始終無法實現，其子女近日得知「凱和山」提供相對親民的總價選擇，當中兩房單位折實價約400萬元，首期只需40多萬元，決定為母親實現心願，以其名義購入兩房單位，完成母親多年的安居夢想。
該9伙成交單位實用面積介乎375至587方呎，成交價由357.02萬至536.28萬元，呎價介乎8,194元至9,612元。當中成交價最高單位為第1座17樓F室，兩房標準廚房間隔，實用面積586方呎，成交價536.28萬元，折實呎價9,152元。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」母親節單日錄得9宗成交，其中多宗來自家庭式入市，更見子女為母親實現安居夢想，正是集團打造這個項目時所希望承載的價值—為家人創造溫暖、實在的生活空間。集團將繼續提供靈活選擇，支持不同階段的置業需要。截至周日，「凱和山」5月份累售42伙，套現逾1.78億元。