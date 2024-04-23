凱柏峰III原價加推70伙 最平582萬起 折實均呎1.72萬｜將軍澳新盤

鐵路新盤積極搶客，信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」周二(23日)突加推4號價單，涉及70伙，主要推出區內罕有高層開揚翠綠山景兩房及三房一套加儲物室單位，扣除最高14%折扣及4.5%利息補貼後，折實平均呎價17,240元。 相比去年10月推出的3號價單折實平均呎價約17,165元，新價單較之輕微高約0.4%。發展商表示，是次為原價加推，包括5伙一房開放式廚房、19伙兩房山景開放式廚房、23伙兩房水晶廚房加儲物室，以及23伙三房一套加儲物室單位，實用面積介乎340至719方呎。

如買家選用「200天人才付款計劃」，扣除14%折扣及4.5%利息補貼後，單位折實售價由約582.38萬至約1,280.98萬元，折實呎價介乎16,626元至17,816元，折實平均呎價17,240元。