凶宅放售｜(多圖)網售西灣河鳳姐凶宅 叫價220萬 網民：以為成塊鏡係血

近日社交網站出現一個凶宅放盤，單位位於西灣河一幢單幢大廈，據網民在「凶宅資料庫」搜尋的資料顯示，該單位疑曾有一名鳳姐居住，懷疑因性服務不周被斬死。從原post提供的單位現場相片可見，內部裝修不單十分殘舊，部分位置更被網民形容是「似未清理的兇案現場」，甚至有網民誤以為單位浴室的鏡子表面滿佈血跡，紛紛大呼恐怖！不過，該單位以220萬元放盤求售，每呎售價要過萬元，不少網民直言「係咪多咗個0？」、「再平啲先考慮買！」。

帖文標明「凶宅放售」 上述單位早前在Facebook群組「業主銀主筍盤」被連文帶圖出post放售，單位位於西灣河興民大廈低層，面積只有192方呎，售價220萬，平均呎價11,458元。該帖文標題寫明是「凶宅放售 $220萬」，指單位在過去3年有長情租客居住，一直住至今年5月底，而該帖文更附有多張該租客居住時的單位相片，指因業主移民而放售，揚言「輕輕裝修(簡約裝修)便可入住」，更稱「某些銀行可提供按揭」。