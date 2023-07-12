凶宅放售｜(多圖)網售西灣河鳳姐凶宅 叫價220萬 網民：以為成塊鏡係血

近日社交網站出現一個凶宅放盤，單位位於西灣河一幢單幢大廈，據網民在「凶宅資料庫」搜尋的資料顯示，該單位疑曾有一名鳳姐居住，懷疑因性服務不周被斬死。從原post提供的單位現場相片可見，內部裝修不單十分殘舊，部分位置更被網民形容是「似未清理的兇案現場」，甚至有網民誤以為單位浴室的鏡子表面滿佈血跡，紛紛大呼恐怖！不過，該單位以220萬元放盤求售，每呎售價要過萬元，不少網民直言「係咪多咗個0？」、「再平啲先考慮買！」。
帖文標明「凶宅放售」
上述單位早前在Facebook群組「業主銀主筍盤」被連文帶圖出post放售，單位位於西灣河興民大廈低層，面積只有192方呎，售價220萬，平均呎價11,458元。該帖文標題寫明是「凶宅放售 $220萬」，指單位在過去3年有長情租客居住，一直住至今年5月底，而該帖文更附有多張該租客居住時的單位相片，指因業主移民而放售，揚言「輕輕裝修(簡約裝修)便可入住」，更稱「某些銀行可提供按揭」。
網民：凶宅賣過萬蚊呎？
該帖文一出，即引來不少網民留言，當中大部分認為售價220萬元太貴，直言「好恐怖，好似凶案現場未清理」、「似啱啱警方交還個凶案現場」等，而最令網民們驚恐的是，帖文中的一張單位浴室相片，有網民直言「以為單位浴室的鏡子表面滿佈血跡」，更有人追問「塊鏡咩事？」此外，留言中，有網民查出，指該單位疑似涉及一宗鳳姐兇殺案，當時一名鳳姐疑因性服務不周而被人斬死，故不少網民直指售價不合理：「凶宅都要過萬蚊呎，你好意思？」等等，討論度相當高。