出招之後｜一二手成交未見起色 樓花寬按揭 樓市乏效應

本港樓市氣氛淡靜，按揭證券公司搶先於在下月《施政報告》出爐前出招，上周五宣布即日起放寬樓花住宅物業合資格準則，與已落成住宅物業看齊，將九成按保計劃由原本600萬元或以下的樓花物業，最新擴展至1,000萬元以下。然而新措施生效後首個周末，未見利好全新盤銷情之外，二手十大屋苑成交更陷於冰封。

路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」上周六首輪以價單形式推售158伙，即日沽33伙，佔可售單位數目約21%，有一組客斥逾800萬元購2伙一房單位自住。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，受惠放寬樓花按保，近三成買家選擇即供付款計劃，不過樓市受困內外經濟環境，加上期待《施政報告》有新減辣或利好消息，觀望味濃，集團會待推出招標單位後總結市況，再部署下一輪銷售計劃。

同區新盤長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的「飛揚」第1期昨展開新一輪銷售，錄得2宗成交，其中1座22樓A室三房，實用面積712方呎，連603方呎天台，成交價1,100.2萬元，呎價15,452元，買家為租客。長實營業部助理首席經理楊桂玲說，現時準買家入市比較審慎，開放現樓有助其對物業有更清晰的了解，加強其入市決定。

陳永傑：市況嚴峻 觀望氣氛濃

據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日僅錄1宗成交，按周大減5宗或83.3%，只有美孚新邨有交易，其餘9個屋苑「食白果」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，近期市況相當嚴峻，疫後本港整體經濟較多不確定性，高息環境下，買家對入市考慮因素增加，市場預期樓價調整未完，觀望氣氛濃厚，周末屯門新盤銷情亦未如理想，按保公司推九成按保計劃，對買家入市意欲未起大作用，短期二手交投膠著。

新盤買家選用即供比例料增

樓花按保經修訂後，1,000萬元以上至1,500萬元樓花物業，最高按保成數為八成或貸款上限900萬元；1,500萬元以上至3,000萬元物業，最高按保為七成或貸款上限1,200萬元，以較高者為準；新措施與現樓一致，即新盤買家可用較少首期即供「上會」。中原按揭董事總經理王美鳳指，新盤按保用家毋須基於原有按保限制而局限於選擇建期付款方法，買家可有更多上會選擇，讓一些希望選擇即供付款方法的買家可透過按保享有同樣之高成數按揭配套。她續指，今年迄今，中原按揭新盤客戶選用建築期比例高達75%，相信新措施下，選用即供的比例會明顯回升。