分支家庭厭倦租樓 睇近10個單位 終斥568萬購新葵芳花園兩房(多圖)｜二手樓成交

二手樓價回落不少，吸引租客把握機會低位入市，轉租為買做業主。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園B座中層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔。 原業主因移民急走大減價 據了解，原業主去年9月放盤，當時叫價650萬元相當進取，惟因決定移民急走，突大刀闊斧降價至580萬元，即吸引不少客人睇樓，最終以568萬元沽出，減價82萬元或約12.6%，呎價約13,922元。 ⇊新葵芳花園 B 座中層 6 室⇊

新買家追價13萬成功上車 據了解，買家為分支家庭，因厭倦租樓，於兩星期內睇樓接近10個單位，曾物色一個有裝修筍盤單位，惟原業主急走以535萬元賣出，錯失良機，於是不敢怠慢著令代理翻睇另一個附新裝修單位，為上述B座中層6室，即晚還價555萬元，惟業主企硬叫價580萬元，最終買家願追價13萬元，以568萬元成功上車。