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地產
2024-05-31 19:58:02

分支家庭厭倦租樓 睇近10個單位 終斥568萬購新葵芳花園兩房(多圖)｜二手樓成交

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二手樓價回落不少，吸引租客把握機會低位入市，轉租為買做業主。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園B座中層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔。

原業主因移民急走大減價

據了解，原業主去年9月放盤，當時叫價650萬元相當進取，惟因決定移民急走，突大刀闊斧降價至580萬元，即吸引不少客人睇樓，最終以568萬元沽出，減價82萬元或約12.6%，呎價約13,922元。

⇊新葵芳花園B座中層6室⇊

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新買家追價13萬成功上車

據了解，買家為分支家庭，因厭倦租樓，於兩星期內睇樓接近10個單位，曾物色一個有裝修筍盤單位，惟原業主急走以535萬元賣出，錯失良機，於是不敢怠慢著令代理翻睇另一個附新裝修單位，為上述B座中層6室，即晚還價555萬元，惟業主企硬叫價580萬元，最終買家願追價13萬元，以568萬元成功上車。

許偉業指，原業主於2001年以151萬買入單位，持貨約23年，現轉手帳面獲利417萬元，物業期內升值約2.8倍。

同類戶造價相隔1個月升6%

參考屋苑同座高層6室，實用面積及間隔相若，上月以535萬元成交，呎價約13,113元；反映相隔1個月，同類造價回升33萬元或約6.2%。新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，1983年7月入伙，樓齡將近41年，共有5座，提供1,264伙，單位實用面積介乎400至418方呎。新葵芳花園交通便利，鄰近港鐵葵芳站。

即睇葵涌新葵芳花園放盤 (House730)

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