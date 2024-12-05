分析：恐撻訂情況嚴重 金管局突出招助樓花買家上會

金管局昨突出招放水，推出一次性措施救樓花建期付款買家，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，包括銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。業界認為新措施可減輕買家負擔，減低因上會問題而面臨的撻訂風險。

金管局表示，過去三年官方住宅樓價從高位下調超過25%，部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家在申請按揭貸款時或遇到物業估價低於成交價情況，面臨「抬錢上會」的困難。部分銀行稱希望在風險可控情況下幫助這些有實際困難的用家，當局推出一次性特別安排，協助於樓市高位以建築期付款購入樓花住宅物業用家，以便銀行可靈活協助於2021至2023年選擇建築期付款的樓花住宅物業用家完成交易；有關物業按揭申請日期為今日或以後，另申請按揭時物業估價須低於成交價。