利嘉閣十大屋苑周末交投增至9宗 《施政報告》後買賣雙方兩極化｜二手市況

若按地區劃分，港島，九龍及新界區各錄3宗成交。其中沙田第一城連續兩個周六日都錄得成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，特首李家超發表《施政報告》後，市場氣氛稍見好轉，但買賣雙方對《施政報告》的減辣措施有不同取態。部分業主認為「減辣」可帶動價格回穩，因此叫價亦開始較為強硬；另一方面，買家認為並非全面撤辣，對市況影響有限，加上放寬額外印花稅(SSD)年期，更可能令二手放盤增加，未來選擇會更多，於是亦放慢腳步。買賣呈拉扯局面，限制了二手交投反彈幅度。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(28日至29日)十大指標屋苑累錄9宗二手成交個案，較之前一周(21日至23日)的8宗，輕微增加1宗或12.5%。

廖偉強指出，雖然《施政報告》推出減辣措施，但現時經濟尚未復元，息口亦高企，加上「減辣」後發展商的新盤攻勢一浪接一浪，一手市場變得熱鬧，同時亦搶去二手市場的焦點，預計二手交投量仍只能慢速回升。