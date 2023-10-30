利嘉閣十大屋苑周末交投增至9宗 《施政報告》後買賣雙方兩極化｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，特首李家超發表《施政報告》後，市場氣氛稍見好轉，但買賣雙方對《施政報告》的減辣措施有不同取態。部分業主認為「減辣」可帶動價格回穩，因此叫價亦開始較為強硬；另一方面，買家認為並非全面撤辣，對市況影響有限，加上放寬額外印花稅(SSD)年期，更可能令二手放盤增加，未來選擇會更多，於是亦放慢腳步。買賣呈拉扯局面，限制了二手交投反彈幅度。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(28日至29日)十大指標屋苑累錄9宗二手成交個案，較之前一周(21日至23日)的8宗，輕微增加1宗或12.5%。
廖偉強指出，雖然《施政報告》推出減辣措施，但現時經濟尚未復元，息口亦高企，加上「減辣」後發展商的新盤攻勢一浪接一浪，一手市場變得熱鬧，同時亦搶去二手市場的焦點，預計二手交投量仍只能慢速回升。
港九新界各錄3宗交投
過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，分布頗為平均，若按地區劃分，港島，九龍及新界區各錄3宗成交。其中，將軍澳新都城，荔枝角美孚新邨、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊連續兩個周六日都錄得成交。
太古城連錄兩宗成交
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去兩天鰂魚涌太古城錄得2宗成交，其中一宗為齊宮閣中層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，成交價930萬元，呎價約16,034元。另一宗成交則為銀栢閣中層F室，實用面積897方呎，成交價約1,450萬元，呎價約16,165元。
新都城低層戶560萬易手
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，過去兩天新都城錄1宗成交，成交單位為1期6座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，成交價560萬元，呎價約15,427元。
沙田第一城低層戶呎售14474元
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城在周六日錄得一宗成交，單位為46座低層H室，實用面積約304方呎，成交價約440萬元，呎價約14,474元。