利嘉閣十大屋苑周末買賣見近8個周末新高 兩大因素推動｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》就外地專才置業上實施「先免後徵」，有效提高專才人士入市意欲；另外，發展商此際採取低價策略推出新盤，二手業主相應適度擴大議價空間，成功吸引買家回流二手市場，帶動十大屋苑交投量增加。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(4至5日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較對上周末(10月28日至29日)的9宗增加11%，重返雙位數水平，並為近8個周末新高。
廖偉強指出，特首於《施政報告》中釋出多項「減辣」措施，為樓市帶來一定提振作用。惟市場仍在消化相關政策，樓市反彈力不算明顯，發展商新盤開價相對保守，業主為求突圍而出，亦只好妥協下調叫價，無疑創造了有利買家的入市時機，覓盤人數穩步上升，相信短期內二手交投量亦會同步增加。
九龍區最旺 美孚新邨錄3宗成交
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區錄得的6宗最多，新界及港島區則分別錄3宗及1宗成交。若以屋苑劃分，美孚新邨錄得3宗交投領先，新都城及沙田第一城各錄2宗並列亞軍；至於太古城、麗港城及映灣園各自有1宗成交；餘下的康怡花園、杏花邨、黃埔花園及嘉湖山莊則齊齊「捧蛋」，於周末暫時未有成交。
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區董事陳鴻信稱，美孚新邨於周末兩天共錄3宗成交，當中包括5期恆柏街1號高層D室，實用面積約703方呎，以698萬元轉手，呎價約9,929元。另外，4期百老匯街119號低層C室，亦剛以640萬元沽出，實用面積約701方呎，呎價約9,130元。