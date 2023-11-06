利嘉閣十大屋苑周末買賣見近8個周末新高 兩大因素推動｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》就外地專才置業上實施「先免後徵」，有效提高專才人士入市意欲；另外，發展商此際採取低價策略推出新盤，二手業主相應適度擴大議價空間，成功吸引買家回流二手市場，帶動十大屋苑交投量增加。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(4至5日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較對上周末(10月28日至29日)的9宗增加11%，重返雙位數水平，並為近8個周末新高。

廖偉強指出，特首於《施政報告》中釋出多項「減辣」措施，為樓市帶來一定提振作用。惟市場仍在消化相關政策，樓市反彈力不算明顯，發展商新盤開價相對保守，業主為求突圍而出，亦只好妥協下調叫價，無疑創造了有利買家的入市時機，覓盤人數穩步上升，相信短期內二手交投量亦會同步增加。