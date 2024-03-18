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地產
2024-03-18 11:14:57

利嘉閣十大屋苑錄22宗買賣 受惠撤辣氣氛 連續3周雙位數成交｜樓市數據

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利嘉閣十大屋苑錄22宗買賣 受惠撤辣氣氛 連續3周雙位數成交｜樓市數據

在過去的周六、日(16至17日)十大指標屋苑錄得22宗二手成交，較對上周六、日(9至10日)的21宗，按周增加5%，(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日一手新盤佔盡市場焦點，但撤辣全面激活樓市氣氛，二手亦受惠帶動，令周末十大屋苑交投量維持在高水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(1617)十大指標屋苑錄得22宗二手成交，較對上周六、日(910)21宗，按周增加5%，自全面撤辣後已連續三周維持在雙位數水平，亦是自去年二月中以來的57周次高的周末。

廖偉強指出，自撤辣後市場上不乏多買一個單位收租的投資客，同時也釋放了換樓客等客源，帶動樓市交投量明顯增加；同時部分二手業主漸趨惜售及提價，亦有客人轉投一手市場。相信在暢旺的樓市氣氛之下，短期內二手交投量可保持現時水平，下一階段若股市能進入復甦期，本港整體經濟及樓市交投可望有再進一步的突破。

利嘉閣十大屋苑錄22宗買賣 二手受惠撤辣氣氛 按周增加5%｜樓市數據

過去兩天太古城錄得約3宗成交。

港島區成交下跌 嘉湖山莊錄得6宗最旺

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區表現最佳，以11宗交投領先；九龍區交投亦不俗，由上周的3宗增至今周末的7宗；而港島區則減少至4宗。若以屋苑劃分，嘉湖山莊錄得6宗最旺，其次沙田第一城錄得4宗，太古城、麗港城及美孚新村齊錄3宗成交；杏花邨、新都城及映灣園各有1宗成交；至於康怡花園及黃埔花園則暫交白卷。

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊周末兩天錄約6宗成交，其中包括2期賞湖居4座低層E室，實用面積約448方呎，成交價約426萬元，平均實用呎價約9,509元。

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利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去兩天太古城錄得約3宗成交，其中包括海星閣中層A室，實用面積603方呎，新近以約870萬元易手，平均呎價約14,428元。另外，順安閣中高層H室及冠天閣中層H室，分別以約1,025萬及950萬元沽出，實用面積呎價分別約14,580元及16,020元。

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利嘉閣十大屋苑錄22宗買賣 二手受惠撤辣氣氛 按周增加5%｜樓市數據

嘉湖山莊周末兩天錄約6宗成交。(資料圖片)

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