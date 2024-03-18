利嘉閣十大屋苑錄22宗買賣 受惠撤辣氣氛 連續3周雙位數成交｜樓市數據

在過去的周六、日(16至17日)十大指標屋苑錄得22宗二手成交，較對上周六、日(9至10日)的21宗，按周增加5%，(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日一手新盤佔盡市場焦點，但撤辣全面激活樓市氣氛，二手亦受惠帶動，令周末十大屋苑交投量維持在高水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(16至17日)十大指標屋苑錄得22宗二手成交，較對上周六、日(9至10日)的21宗，按周增加5%，自全面撤辣後已連續三周維持在雙位數水平，亦是自去年二月中以來的57周次高的周末。

廖偉強指出，自撤辣後市場上不乏多買一個單位收租的投資客，同時也釋放了換樓客等客源，帶動樓市交投量明顯增加；同時部分二手業主漸趨惜售及提價，亦有客人轉投一手市場。相信在暢旺的樓市氣氛之下，短期內二手交投量可保持現時水平，下一階段若股市能進入復甦期，本港整體經濟及樓市交投可望有再進一步的突破。