利嘉閣向維港1號買家送「行大運旅遊禮券」 總值22.8萬元│新盤優惠

由中國海外(688)發展的啟德現樓新盤「維港1號」自推出發售以來，深受市場歡迎。適逢農曆新年將至，利嘉閣地產特別為「維港1號」的買家提供一手住宅單位的「新春置業優惠」。由即日起至本月25日，凡經利嘉閣地產購買「維港1號」一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈「行大運旅遊禮券」，每個優惠名額約38,000元，總值約228,000元。

利嘉閣地產董事徐志華稱，「維港1號」位置優越，坐落於啟德跑道區，由於形狀儼如一條鎖匙，且掌握着未來重要的經濟財富，有「金鎖匙」之美譽。至於物業本身，單位間隔多元化，包括一房至四房四套，另設特色戶，加上位置三邊臨海，優美景觀盡收眼底。交通方面，經屯馬綫港鐵啟德站只需4站即達港鐵紅磡站，而經東鐵綫由港鐵紅磡站至港鐵金鐘站，瞬間直達金鐘商業核心區，無論是往返港九新界，以至大灣區都同樣方便快捷。值得一提，項目位處34校網，涵蓋多間名牌學府，絕對是眾多家長的最佳首選，更被形容為「得34校網得天下」。