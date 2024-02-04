熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-04 17:22:09

利嘉閣向維港1號買家送「行大運旅遊禮券」 總值22.8萬元│新盤優惠

分享：
利嘉閣向維港1號買家送「行大運旅遊禮券」 總值22.8萬元│新盤優惠

適逢農曆新年將至，利嘉閣地產特別為「維港1號」的買家提供一手住宅單位的「新春置業優惠」。

由中國海外(688)發展的啟德現樓新盤「維港1號」自推出發售以來，深受市場歡迎。適逢農曆新年將至，利嘉閣地產特別為「維港1號」的買家提供一手住宅單位的「新春置業優惠」。由即日起至本月25日，凡經利嘉閣地產購買「維港1號」一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈「行大運旅遊禮券」，每個優惠名額約38,000元，總值約228,000元。

利嘉閣地產董事徐志華稱，「維港1號」位置優越，坐落於啟德跑道區，由於形狀儼如一條鎖匙，且掌握着未來重要的經濟財富，有「金鎖匙」之美譽。至於物業本身，單位間隔多元化，包括一房至四房四套，另設特色戶，加上位置三邊臨海，優美景觀盡收眼底。交通方面，經屯馬綫港鐵啟德站只需4站即達港鐵紅磡站，而經東鐵綫由港鐵紅磡站至港鐵金鐘站，瞬間直達金鐘商業核心區，無論是往返港九新界，以至大灣區都同樣方便快捷。值得一提，項目位處34校網，涵蓋多間名牌學府，絕對是眾多家長的最佳首選，更被形容為「得34校網得天下」。

徐志華表示，市場普遍認為息口有望在年內回落，以及港府推出多項專才來港的優惠政策，相信「維港1號」會因而受惠，將利好銷情節節上升。「維港1號」由2幢高座及1幢低座迎海大宅組成，合共提供1,059伙。標準單位戶型由一房至四房。項目設有住客專屬會所，提供30多項動靜皆宜設施。

即睇啟德維港1號最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受