利嘉閣向SIERRA SEA 2A期首10名買家 送價值28888元水上活動+家庭電器禮券｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期自公布價單以來備受市場追捧。利嘉閣地產為配合發展商最新銷售部署，並同時答謝客戶對公司的厚愛，特意為該盤客戶推出全新置業優惠。由即日起至1月29日，凡於網上登記並經利嘉閣地產購入「SIERRA SEA」2A期一手三房或以上單位的首10名買家，可獲贈「Go水上活動 + 家庭電器禮券」，每個優惠名額約值28,888元，優惠先到先得，送完即止。

利嘉閣地產董事鄭健糧稱，延續去年強勢，西沙「SIERRA SEA」繼續成為市場矚目焦點，時值項目1A期及1B期陸續入伙，除了不少租金回報高逾4厘外，新近更錄得「雙破頂」 項目新高價成交個案，反映優質新盤令用家及投資者趨之若騖。至於最新推出的2A期，其中三房單位更為同區罕有，定必吸引換樓人士的眼球。