利嘉閣向SIERRA SEA 2A期首10名買家 送價值28888元水上活動+家庭電器禮券｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期自公布價單以來備受市場追捧。利嘉閣地產為配合發展商最新銷售部署，並同時答謝客戶對公司的厚愛，特意為該盤客戶推出全新置業優惠。由即日起至1月29日，凡於網上登記並經利嘉閣地產購入「SIERRA SEA」2A期一手三房或以上單位的首10名買家，可獲贈「Go水上活動 + 家庭電器禮券」，每個優惠名額約值28,888元，優惠先到先得，送完即止。
利嘉閣地產董事鄭健糧稱，延續去年強勢，西沙「SIERRA SEA」繼續成為市場矚目焦點，時值項目1A期及1B期陸續入伙，除了不少租金回報高逾4厘外，新近更錄得「雙破頂」 項目新高價成交個案，反映優質新盤令用家及投資者趨之若騖。至於最新推出的2A期，其中三房單位更為同區罕有，定必吸引換樓人士的眼球。
鄭健糧續稱，西沙「SIERRA SEA」毗鄰「GO PARK」，集運動、餐飲體驗、娛樂及生活休閒於一身，適合不同年齡層，加以不同節慶活動，現已成為香港嶄新的潮流熱點。利嘉閣地產特別為「SIERRA SEA 2A期」的買家推出今次的專屬置業優惠*，買家成功置業的同時，亦可與家人享受非一般嶄新的水上活動及智能生活新體驗。用家及投資者宜趁優惠當前，把握入市機遇。
鄭健糧指，踏入2026年，本港樓市受惠於利率低企、港股開門紅，以及內地製造業復甦等多項利好因素，加上本港經濟持續向好，增強市民置業信心。此外，來港專才人數持續增加，將帶動龐大的住屋需求，相信樓市交投會進一步上升，而作為2026年頭炮的「SIERRA SEA」2A期，更將掀起全城熱潮，銷情節節向上。
「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。