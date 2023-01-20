利嘉閣地產管理層恭賀新春 祝願全港市民 鴻兔大展 歲歲平安

新春佳節將至，利嘉閣地產主席施慧勤與利嘉閣地產總裁廖偉強特此向全港市民及所有尊貴客戶拜早年，祝願大家新一年「福兔迎祥，身體健康」。隨着防疫措施進一步放寬，相信兔年社會將會恢復常態，百業興旺，樓市必定「兔氣揚眉」！

施慧勤祝願香港「兔年吉祥，樓市興旺」，香港市民萬事如意。她表示，回顧過去一年，地產市道受到打擊，公司亦面對不少挑戰；慶幸公司人才濟濟，出色的管理層與員工眾志成城面對逆境，業績現已穩步上揚，有信心在新的一年可以再創高峰。

施慧勤指出，利嘉閣地產素來重視發展創新科技，去年初推出業界首創的利嘉閣專屬虛擬貨幣「RicaCoin」利賞錢，至今仍大獲好評，更榮獲「2021–2022年度IFTA金融科技創新大獎」的金融科技企業成就白金獎。

利嘉閣亦同時關懷社會，去年11月推出結合慈善與地產代理服務的「醫護置業慈善獎賞」計劃，與8間社企和社福機構合作，一方面答謝醫護人員在疫情中的付出，亦支持社福機構和社會企業(社企)的運作。計劃反應超出預期，達到「醫護置業，多方受惠」的目標。