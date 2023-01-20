利嘉閣地產管理層恭賀新春 祝願全港市民 鴻兔大展 歲歲平安

新春佳節將至，利嘉閣地產主席施慧勤與利嘉閣地產總裁廖偉強特此向全港市民及所有尊貴客戶拜早年，祝願大家新一年「福兔迎祥，身體健康」。隨着防疫措施進一步放寬，相信兔年社會將會恢復常態，百業興旺，樓市必定「兔氣揚眉」！
施慧勤祝願香港「兔年吉祥，樓市興旺」，香港市民萬事如意。她表示，回顧過去一年，地產市道受到打擊，公司亦面對不少挑戰；慶幸公司人才濟濟，出色的管理層與員工眾志成城面對逆境，業績現已穩步上揚，有信心在新的一年可以再創高峰。
施慧勤指出，利嘉閣地產素來重視發展創新科技，去年初推出業界首創的利嘉閣專屬虛擬貨幣「RicaCoin」利賞錢，至今仍大獲好評，更榮獲「2021–2022年度IFTA金融科技創新大獎」的金融科技企業成就白金獎。
利嘉閣亦同時關懷社會，去年11月推出結合慈善與地產代理服務的「醫護置業慈善獎賞」計劃，與8間社企和社福機構合作，一方面答謝醫護人員在疫情中的付出，亦支持社福機構和社會企業(社企)的運作。計劃反應超出預期，達到「醫護置業，多方受惠」的目標。
廖偉強祝願香港在兔年「兔氣揚眉，樓市大旺」，市民大眾安居樂業。在「通關復常」的氣氛帶動下，香港經濟民生漸入佳景，家家戶戶豐足平安。今年利嘉閣不但繼續投放資源在資訊科技推廣及研發，亦會進一步加強人才培訓，前線同事繼續努力不懈，盡心盡力為市民大眾提供最優質的地產代理服務。
他強調，隨着中港兩地通關，隔離令、口罩令等防疫措施陸續撤銷，市面氣氛亦持續轉好，樓市穩步復甦；加上今年「高端人才輸入計劃」全面展開，相信這批移民來港的高端人才定能帶來新動力，加速經濟發展及推動樓市，令香港重現繁榮與輝煌。