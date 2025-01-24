利嘉閣地產管理層賀新春 祝願今年樓市步步高升｜代理動態

利嘉閣地產主席施慧勤祝願香港「百業興旺，股樓齊升」，香港市民萬事如意。施慧勤稱，回顧過去一年，政府在2月底宣布全面撤辣，發展商趁勢大量推出一手新盤應市，本港樓市一度交投火熱，惟撤辣效果較市場預期短暫；慶幸公司人才濟濟，出色的管理層，加上充滿拼勁的前線及後勤員工，上下一心，把握市場機遇，創造輝煌業績。

農曆新年將至，利嘉閣地產主席施慧勤與利嘉閣地產總裁廖偉強特此向全港市民及所有尊貴客戶拜早年，恭祝大家「五福臨門，萬事勝意」。隨着香港步入減息周期，加上中央推出多項惠港政策，以及港府積極輸入人才，相信乙巳年香港必定有一番新景象，各行各業「福星高照」，樓市「步步高升」。

施慧勤指出，利嘉閣地產向來重視對員工的培訓和發展，去年參加第56屆「傑出銷售專業大獎」(DSA)的代表，全數獲獎而歸，印證公司專業服務質素多年來一直保持高水平，且受到社會大眾肯定。此外，利嘉閣地產在積極發展業務之餘，亦不忘回饋社會。繼去年中秋，公司贊助銀杏館的《愛心月餅認購轉贈行動》後，今年再度與銀杏館攜手送暖，贊助600份「新春物資福袋」送予弱勢社群，與他們分享節日的喜悅。展望新一年，利嘉閣地產將繼續為客戶提供優質的房地產服務，同時亦貫徹公司「取諸社會，用諸社會」的理念。

利嘉閣地產總裁廖偉強祝願新一年香港樓市「樓轉乾坤，成交大旺」，市民大眾安居樂業。隨着香港政府積極推動「輸入人才計劃」，移居本港的人才源源不絕，為香港勞動市場及消費市場帶來新動力，同時亦為樓市帶來龐大的剛性需求。此外，中央宣布恢復深圳居民「一簽多行」措施，帶動來港旅客數目激增，有助加快本港零售消費市場復甦。

廖偉強續指，今年息口勢進一步回落，「供平過租」情況快將重現，吸引資金重返物業市場。在多項利好因素的簇擁下，今年樓市必定可以再創輝煌。