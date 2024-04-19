利嘉閣地產設朗賢峯旗艦店 料受中港買家追捧｜何文田新盤

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，政府早前全面撤銷樓市辣招後，靜候多時的用家及長線投資者等，皆重拾信心，搶閘入市，樓市急速轉旺，交投升勢凌厲；而內地的高端客源更大舉南下，來港物色香港的優質房地產項目，尤其是一些坐落傳統矜貴地段，而又兼具交通優勢的物業。

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」日前宣布以「壓軸心動價」折實平均呎價低於2萬元推出項目首批單位後，火速吸引各類客源的眼球。

廖偉強指出，「朗賢峯」為港鐵何文田站上蓋最後一期項目，位處傳統豪宅地段。項目戶型多樣化，並提供佔地廣達近12萬方呎住客會所連園林空間，包括長約50米無邊際室外游泳池及長約25米室內恆溫泳池等，四站構連七綫緊密連繫港九各區，絕對能滿足對居住環境及生活配套要求極高的高端買家，預期將備受中港兩地買家追捧。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。