熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-23 14:57:54

利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

分享：
利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

今年全年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得約9%的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底。

物業代理利嘉閣（工商舖）地產今日(23日)總結工商鋪市場去年表現及展望今年發展，該行董事黃應年表示，去年息口大升及股市下挫，窒礙工商舖市場復甦進程，去年全年累計工商舖買賣共錄得3,838宗登記，較2022年的4,431宗再跌13%，連跌兩年，創下歷史次低水平；全年買賣登記金額更急挫54%，僅錄得733.75億元，為近3年新低及近15年次低，主因是2022年曾錄得3項合共859.64億元的巨額全幢商廈疑似內部轉讓登記抽高基數所致。

展望今年，黃應年指出，相信市場去年經歷息口顯著上升而進一步整固後，工商舖今年在各路投資者入市趁低吸納下可望回暖，今年全年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得約9%的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底；至於受惠新資本投資者入境計劃的入市需求帶動下，涉及的買賣登記金額亦料上升5%，目標看770億元。當中店舖及工廈買賣登記量料分別漲一成及一成半，上試1,100宗及2,400宗，涉及登記總值反彈18%8%，至約220億元和250億元；惟對商廈看法則較保守，不排除再跌7%700宗水平，成交金額也料相應下跌5%300億元水平。

利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

涉及買賣登記金額料上升5%，目標看770億元。

内外需求減少致商廈市場受壓難化解

黃應年表示，去年工廈、商廈及舖位買賣登記宗數繼續全線下跌，當中商廈按年微跌4%，去年錄得749宗登記，為歷來次低水平，登記總值大幅急挫七成，去年僅錄317.31億元。其中，介乎200萬元至500萬元以內價格類別的中細價商廈佔比最多，全年錄得261宗，佔整體商廈成交量近三成半。地區層面來看，跌幅最大者為灣仔/銅鑼灣區，全年只錄得59宗登記，按年急跌45%；其次堅尼地城/西營盤區亦跌35%，至11宗登記；而九龍灣區亦挫18%23宗，反映一些二線區商廈同受經濟復甦未如理想影響。

黃應年續指，承接去年通關後，經濟復甦進度較預期緩慢，兼逢美國大幅加息，打擊投資意欲，延至今年港股表現持續疲憊不堪，令企業赴港上市及擴點的步伐減慢，直接打擊商廈的買賣及租賃需求。此外，內地經濟表現亦未如理想，更出現一些企業爆雷事件，致使內外需求同告減少，商廈市場受壓的程度短期內未必容易化解。

利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

商廈登記宗數按年微跌4%，去年錄得749宗登記，為歷來次低水平。

去年店舖及工廈登記宗數創歷史新低

至於店舖方面，亦錄得13%的跌幅，失守千宗大關，只錄得999宗登記，跌至歷史新低，而去年工廈登記量跌幅最大，僅錄得2,090宗，按年大減17%，同創歷史新低，店舖及工廈去年登記金額分別跌23%19%185.71億元及230.73億元。

該行商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明稱，按物業價格劃分，去年7個價格組別的店舖買賣登記量跌幅最大者為銀碼介乎2,000萬元至5,000萬元以內的店舖，去年僅錄得152宗登記，按年急跌33%；至於各區，一些以遊客生意為主的傳統核心區表現也不理想，例如灣仔/銅鑼灣一帶的店舖去年只有43宗買賣登記，按年再跌4%；而尖沙咀/佐敦區更大跌25%，只錄得54宗登記，上環/中環/金鐘區亦只能持平在44宗無升跌。

鄭得明表示，近兩年店舖市場買賣處於極低水平徘徊，在負面因素陸續消退後，再跌空間有限，預料經過首季仍然相對淡靜後，店舖的小陽春可隨農曆新年後到來。

利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

店舖方面錄得13%的跌幅，失守千宗大關，只錄得999宗登記，跌至歷史新低。

中低價工廈料成熱門投資對象

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指，去年七個價格類別的工廈買賣宗數幾近全線下跌，其中以1億元或以上的高價工廈跌幅最大，去年只有14宗，急挫61%；在該行定期觀察的十個主要工業區中，多個地區工廈市場都表現冷淡，觀塘區卻逆市大升43%，錄317宗；而跌幅最大的是新蒲崗/黃大仙區，去年僅錄得62宗買賣登記，按年挫59%，並成為登記量次少的觀察區。

朱亮恒認為，工廈物業相對靈活性大、用途更廣，屬進可攻退可守的物業種類，料在經濟前景不太明朗下會成為資金追捧的對象。預期今年市道可以見底回升，尤其下半年新資本投資者入境計劃正式展開後，中低價工廈料成熱門投資對象之一，至於本地買家及投資者亦會趁低率先入市優質項目。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

Ad Block
利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

去年工廈登記量跌幅最大，僅錄得2,090宗，按年大減17%，同創歷史新低。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受