利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

物業代理利嘉閣（工商舖）地產今日(23日)總結工商鋪市場去年表現及展望今年發展，該行董事黃應年表示，去年息口大升及股市下挫，窒礙工商舖市場復甦進程，去年全年累計工商舖買賣共錄得3,838宗登記，較2022年的4,431宗再跌13%，連跌兩年，創下歷史次低水平；全年買賣登記金額更急挫54%，僅錄得733.75億元，為近3年新低及近15年次低，主因是2022年曾錄得3項合共859.64億元的巨額全幢商廈疑似內部轉讓登記抽高基數所致。
展望今年，黃應年指出，相信市場去年經歷息口顯著上升而進一步整固後，工商舖今年在各路投資者入市趁低吸納下可望回暖，今年全年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得約9%的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底；至於受惠新資本投資者入境計劃的入市需求帶動下，涉及的買賣登記金額亦料上升5%，目標看770億元。當中店舖及工廈買賣登記量料分別漲一成及一成半，上試1,100宗及2,400宗，涉及登記總值反彈18%和8%，至約220億元和250億元；惟對商廈看法則較保守，不排除再跌7%至700宗水平，成交金額也料相應下跌5%至300億元水平。
内外需求減少致商廈市場受壓難化解
黃應年表示，去年工廈、商廈及舖位買賣登記宗數繼續全線下跌，當中商廈按年微跌4%，去年錄得749宗登記，為歷來次低水平，登記總值大幅急挫七成，去年僅錄317.31億元。其中，介乎200萬元至500萬元以內價格類別的中細價商廈佔比最多，全年錄得261宗，佔整體商廈成交量近三成半。地區層面來看，跌幅最大者為灣仔/銅鑼灣區，全年只錄得59宗登記，按年急跌45%；其次堅尼地城/西營盤區亦跌35%，至11宗登記；而九龍灣區亦挫18%至23宗，反映一些二線區商廈同受經濟復甦未如理想影響。
黃應年續指，承接去年通關後，經濟復甦進度較預期緩慢，兼逢美國大幅加息，打擊投資意欲，延至今年港股表現持續疲憊不堪，令企業赴港上市及擴點的步伐減慢，直接打擊商廈的買賣及租賃需求。此外，內地經濟表現亦未如理想，更出現一些企業爆雷事件，致使內外需求同告減少，商廈市場受壓的程度短期內未必容易化解。
去年店舖及工廈登記宗數創歷史新低
至於店舖方面，亦錄得13%的跌幅，失守千宗大關，只錄得999宗登記，跌至歷史新低，而去年工廈登記量跌幅最大，僅錄得2,090宗，按年大減17%，同創歷史新低，店舖及工廈去年登記金額分別跌23%和19%達185.71億元及230.73億元。
該行商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明稱，按物業價格劃分，去年7個價格組別的店舖買賣登記量跌幅最大者為銀碼介乎2,000萬元至5,000萬元以內的店舖，去年僅錄得152宗登記，按年急跌33%；至於各區，一些以遊客生意為主的傳統核心區表現也不理想，例如灣仔/銅鑼灣一帶的店舖去年只有43宗買賣登記，按年再跌4%；而尖沙咀/佐敦區更大跌25%，只錄得54宗登記，上環/中環/金鐘區亦只能持平在44宗無升跌。
鄭得明表示，近兩年店舖市場買賣處於極低水平徘徊，在負面因素陸續消退後，再跌空間有限，預料經過首季仍然相對淡靜後，店舖的小陽春可隨農曆新年後到來。
中低價工廈料成熱門投資對象
利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指，去年七個價格類別的工廈買賣宗數幾近全線下跌，其中以1億元或以上的高價工廈跌幅最大，去年只有14宗，急挫61%；在該行定期觀察的十個主要工業區中，多個地區工廈市場都表現冷淡，觀塘區卻逆市大升43%，錄317宗；而跌幅最大的是新蒲崗/黃大仙區，去年僅錄得62宗買賣登記，按年挫59%，並成為登記量次少的觀察區。
朱亮恒認為，工廈物業相對靈活性大、用途更廣，屬進可攻退可守的物業種類，料在經濟前景不太明朗下會成為資金追捧的對象。預期今年市道可以見底回升，尤其下半年新資本投資者入境計劃正式展開後，中低價工廈料成熱門投資對象之一，至於本地買家及投資者亦會趁低率先入市優質項目。