利嘉閣工商舖：今年全年工商鋪買賣登記量料回升9% 惟商廈維持跌勢｜商廈市況

物業代理利嘉閣（工商舖）地產今日(23日)總結工商鋪市場去年表現及展望今年發展，該行董事黃應年表示，去年息口大升及股市下挫，窒礙工商舖市場復甦進程，去年全年累計工商舖買賣共錄得3,838宗登記，較2022年的4,431宗再跌13%，連跌兩年，創下歷史次低水平；全年買賣登記金額更急挫54%，僅錄得733.75億元，為近3年新低及近15年次低，主因是2022年曾錄得3項合共859.64億元的巨額全幢商廈疑似內部轉讓登記抽高基數所致。 展望今年，黃應年指出，相信市場去年經歷息口顯著上升而進一步整固後，工商舖今年在各路投資者入市趁低吸納下可望回暖，今年全年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得約9%的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底；至於受惠新資本投資者入境計劃的入市需求帶動下，涉及的買賣登記金額亦料上升5%，目標看770億元。當中店舖及工廈買賣登記量料分別漲一成及一成半，上試1,100宗及2,400宗，涉及登記總值反彈18%和8%，至約220億元和250億元；惟對商廈看法則較保守，不排除再跌7%至700宗水平，成交金額也料相應下跌5%至300億元水平。

内外需求減少致商廈市場受壓難化解 黃應年表示，去年工廈、商廈及舖位買賣登記宗數繼續全線下跌，當中商廈按年微跌4%，去年錄得749宗登記，為歷來次低水平，登記總值大幅急挫七成，去年僅錄317.31億元。其中，介乎200萬元至500萬元以內價格類別的中細價商廈佔比最多，全年錄得261宗，佔整體商廈成交量近三成半。地區層面來看，跌幅最大者為灣仔/銅鑼灣區，全年只錄得59宗登記，按年急跌45%；其次堅尼地城/西營盤區亦跌35%，至11宗登記；而九龍灣區亦挫18%至23宗，反映一些二線區商廈同受經濟復甦未如理想影響。 黃應年續指，承接去年通關後，經濟復甦進度較預期緩慢，兼逢美國大幅加息，打擊投資意欲，延至今年港股表現持續疲憊不堪，令企業赴港上市及擴點的步伐減慢，直接打擊商廈的買賣及租賃需求。此外，內地經濟表現亦未如理想，更出現一些企業爆雷事件，致使內外需求同告減少，商廈市場受壓的程度短期內未必容易化解。