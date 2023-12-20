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地產
2023-12-20 18:55:38

利嘉閣工商鋪：新投資者入境計劃利好市場 明年買賣料升三成｜工商舖市況

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利嘉閣工商鋪：新投資者入境計劃利好市場 明年買賣料升三成｜工商舖市況

黃應年建議政府可考慮將此項物業投資的上限，更能切合現時市場的實際情況，也令申請者有更靈活的選擇。

為吸引更多外來人才來港，及激活本港的投資市場，政府昨日(19)公布「新資本投資者入境計劃」安排，容許在香港投資3,000萬元或以上的合資格投資者，可透過相關計劃申請來港。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，是次計劃中，涉及的投資資產包括工商物業，上限為1,000萬元，此舉會帶動本港工商舖物業市場的買賣成交量上升，惟他亦建議政府若能將工商舖物業的投資上限進一步調升，會更切合現時市場實際情況。

黃應年：提高投資上限以增靈活性

黃應年認為，政府吸取以往投資移民政策經驗，加上投資非住宅物業既可激活本港投資市場，亦可避免干預住宅市場的運作，預期將可帶動工商舖買賣活動。黃應年又建議，政府可考慮將此項物業投資的上限，由1,000萬元加至1,500萬元，甚至2,000萬元，就更能切合現時市場的實際情況，也令申請者有更靈活的選擇。

利嘉閣工商鋪：新投資者入境計劃利好市場 明年買賣料升三成｜工商舖市況

利嘉閣(工商舖)料明年整體工商舖買賣登記有力按年彈升三成，挑戰全年5,000宗水平。(蘇文傑攝)

今年工商鋪買賣料創3年新低

據土地註冊處初步數字，截至周一(18)為止，今年暫錄約3,745宗工商舖物業買賣登記，料全年最終錄約3,850宗，較去年全年4,431宗減少13%，創自2021年以來的3年新低。普遍而言，工商舖物業價格亦已由高位回調。

黃應年相信，今次的投資移民計劃安排，將帶動需求，並引發目前的準買家趁低吸納，偷步入市。當明年中計劃正式實施後，估計工商舖的吸納量將持續增加，刺激明年的整體工商舖買賣登記，由今年的不足4,000宗低位顯著反彈，冀有力彈升三成，挑戰全年5,000宗水平。

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