利嘉閣工商鋪：新投資者入境計劃利好市場 明年買賣料升三成｜工商舖市況

黃應年建議政府可考慮將此項物業投資的上限，更能切合現時市場的實際情況，也令申請者有更靈活的選擇。

為吸引更多外來人才來港，及激活本港的投資市場，政府昨日(19日)公布「新資本投資者入境計劃」安排，容許在香港投資3,000萬元或以上的合資格投資者，可透過相關計劃申請來港。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，是次計劃中，涉及的投資資產包括工商物業，上限為1,000萬元，此舉會帶動本港工商舖物業市場的買賣成交量上升，惟他亦建議政府若能將工商舖物業的投資上限進一步調升，會更切合現時市場實際情況。

黃應年：提高投資上限以增靈活性

黃應年認為，政府吸取以往投資移民政策經驗，加上投資非住宅物業既可激活本港投資市場，亦可避免干預住宅市場的運作，預期將可帶動工商舖買賣活動。黃應年又建議，政府可考慮將此項物業投資的上限，由1,000萬元加至1,500萬元，甚至2,000萬元，就更能切合現時市場的實際情況，也令申請者有更靈活的選擇。