利嘉閣廖偉強：對樓市樂觀 但「人算不如天算」 無利好政策配合樓價最多跌一成

龍年伊始，利嘉閣地產周五(16日)展望今年樓市，該行總裁廖偉強表示，今年樓價截至目前維持跌勢，樓市能否重拾升軌視乎後市政策及市場是否配合，雖對後市樂觀，但强調「人算不如天算」，若利好政策出台救市，樓價有望上升8%至10%；否則，樓價可能再跌一成。

樓市向好視乎八大因素 廖偉強續指，八大重要因素影響今年本港樓市復甦。第一，《財政預算案》「減辣」、「撤辣」，他認為現時政府透露「減辣」風聲不足，以及政府官員早前稱樓市未出現「斷崖式」下跌言論，令其對是否出現相關政策仍為擔憂。第二，美國減息，美國現時通脹仍然高企，減息或需等到第三季。第三，人才計劃是否能真正吸引外來人口駐港。第四，恢復一簽多行，星馬泰互換簽證，促進訪港人員增加。第五，政府應繼續停止賣住宅地至少1至2年，現時發展商囤貨較多，亦不會積極投地。第六，減壓力測試。第七，股市樓市相互影響，應續減股票印花稅。第八，發展商壓力測試。