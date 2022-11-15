利嘉閣推醫護置業獎賞 贈消費券 捐款8社企

利嘉閣地產昨宣布，推出「醫護置業慈善獎賞」計劃，由即日起至明年6月30日期間，醫護人員或其直系親屬經該行購買本港一二手住宅物業，完成登記手續後可獲1,000元的社會企業(社企)現金消費禮券；同時利嘉閣慈善基金就每宗合資格成交，向參加者所選定的社福機構捐出2,000元。利嘉閣地產主席施慧勤稱，是次邀請8間社企和社福機構合作，其中卓思廊、公平點、銀杏館及保護遺棄動物協會為計劃的禮券供應商。

此外，參加者亦能透過捐款，支持庭恩兒童中心、惜食堂、香港家庭福利會及致愛社會服務中心。利嘉閣慈善基金同日捐出共20萬元予前述的4間社福機構。

利嘉閣地產總裁廖偉強說，醫管局員工連同在其他機構工作的醫護人員，粗略估算有近13萬人，當中仍未計算其他醫療相關的專業人士。過去3個月有近21%睇樓客屬醫護人員、公務員、教師或其他公營機構僱員，料這批人士可成為樓市新動力。

