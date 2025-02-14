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地產
2025-02-14 16:10:53

利嘉閣新東九龍區春茗慶蛇年 創辦人及管理層齊撥冗出席共度元宵佳節｜代理動態

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利嘉閣新東九龍區春茗慶蛇年 創辦人及管理層齊撥冗出席共度元宵佳節｜代理動態

利嘉閣地產新東九龍區春茗邀請集團創辧人施永青(右7)，主席施慧勤(右6)，總裁廖偉強(右8)及九龍區董事徐志華(右9)撥冗出席，一同慶賀佳節。(右5)為新東九龍豪宅高級首席營業董事歐偉倫。

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金蛇獻瑞，福運齊來，進入乙巳年，香港經濟繼續穩步向前，樓市亦可「樓轉乾坤」。為感謝旗下前線精英與後勤同事的努力，利嘉閣地產新東九龍區於周三(12日、正月十五)特別舉行「2025年度新東九龍區春茗」，邀請到集團創辦人施永青伉儷、利嘉閣地產主席施慧勤、利嘉閣地產總裁廖偉強，以及利嘉閣地產九龍區董事徐志華等嘉賓撥冗出席，與在場300多位同事共度愉快的元宵節。

利嘉閣地產新東九龍豪宅高級首席營業董事歐偉倫稱，過去一年，與新東九龍前線精英一齊共事打拼創造佳績，感覺就像一家人，特此安排春茗，大家齊齊整整聚首一堂共享盛宴。同時，為表揚新東九龍前線精英的努力付出，席間頒發了34個全年大獎，包括最多單數營業員獎(2)、最佳營業員(兩區共20)、優秀經理(兩區共10)，以及最高盈利區域經理獎(2)

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除頒獎環節外，當晚更特設多項活動，其中幸運大抽獎環節，獎品豐富，各人均滿載而歸。此外，亦準備歌唱比賽及啤酒競飲大賽，場面非常熱鬧。

歐偉倫衷心感激公司給予發揮機會，又感謝直屬上司九龍區董事徐志華的提攜和支持。他指，踏入蛇年，多個新盤部署推出，不少更集中於新東九龍區，為把握樓市全面轉好的先機，今年會繼續擴大團隊陣容，期望團隊做好準備，繼續充份合作，乘勝追擊。他又寄語各同事，在2025年要不斷進步，保持目標清晰，大家互相補位，齊心將業績推上更高境界。

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